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Ильхам Алиев о героизме турецкого народа

12:22 1492

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с девятой годовщиной событий 15 июля в Турции.

«С большим уважением чту светлую память всех наших братьев и сестер, погибших при предотвращении попытки государственного переворота в Турции девять лет назад - 15 июля, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и всему Вашему народу», - говорится в письме. 

Президент Азербайджана отметил, что в ту ночь братская Турция написала величайшую героическую летопись своей современной истории.

«Решительно выступив против кровавой попытки переворота, нацеленной на конституционные и демократические основы Турецкой Республики, Ваш стойкий и боевой народ защитил свою Родину, флаг и государство. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что 15 июля – День демократии и национального единства – знаменательная дата, отмечающая торжество сильной и непоколебимой воли, национального единства, солидарности и патриотизма», - добавил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что с первых мгновений коварной попытки переворота азербайджанский народ и государство были рядом с братской Турцией, продемонстрировав свою поддержку и солидарность. По его словам, это стало еще одним ярким проявлением принципа «Одна нация, два государства» и наглядным примером братства.

«Предотвращение этого коварного плана против турецкого государства стало возможным благодаря Вашему лидерству, большой самоотверженности и сплоченности вокруг Вас Вашего народа. Ваша братская страна вышла из этого тяжелого испытания с честью и еще более сильной, в очередной раз доказав всему миру свою мощь.

В настоящее время Вы с решимостью и упорством трудитесь во имя достижения цели «Турция без терроризма», чтобы оставить в наследство будущему поколению безопасную, мирную и процветающую страну. Недавнее решение террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия стало блестящим результатом Вашей сильной политической воли, триумфом национального единства и солидарности», - говорится в письме главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев также указал, что сегодня Азербайджан и Турция плечом к плечу уверенно и успешно движутся в будущее.

«Несокрушимое братство, не имеющее аналога в мире единство и стратегический союз наших стран являются важным фактором безопасности, партнерства и развития как для нашего региона, так и всего мира. Уверен, что наш стратегический союз, основанный на воле двух братских народов, исторически поддерживающих друг друга, а также на Шушинской декларации, совместными усилиями будет и впредь укрепляться и углубляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира, благополучия и процветания», - заключил глава государства.

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