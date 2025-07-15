Германия закупает ракеты, способные достать до России

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, сообщает телеканал n-tv.

Германия намерена приобрести у США мобильные наземные ракетные установки Typhon, способные запускать ракеты с дальностью до 2000 километров.

По словам министра, его американский коллега, глава Пентагона Пит Хегсет, положительно отреагировал на запрос Берлина. Сейчас Вашингтон изучает возможность передачи этих систем Германии.

Писториус подчеркнул, что высокоточные ракеты в пределах 2000 км способны охватывать часть территории Российской Федерации, однако при этом заверил: установка будет использоваться исключительно в целях сдерживания.

Система Typhon (официальное название — Mid-Range Capability, MRC) — это новейшая наземная платформа армии США, предназначенная для запуска ракет средней дальности. Она может использовать как крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 2000 км), так и ракеты SM-6, способные поражать как воздушные, так и наземные цели на расстоянии до 500 км.

Typhon базируется на колесной платформе и включает пусковые установки, командный пункт и транспортно-заряжающие машины. Высокая мобильность системы позволяет оперативно перебрасывать ее в нужный регион, а большая дальность действия — наносить удары по глубоким тылам противника, оставаясь вне зоны поражения его ПВО.

На сегодняшний день система уже развернута на Филиппинах, а в 2026 году планируется ее размещение в Европе — в рамках усиления оборонного потенциала НАТО.