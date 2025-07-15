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Германия закупает ракеты, способные достать до России

12:34 860

Германия намерена приобрести у США мобильные наземные ракетные установки Typhon, способные запускать ракеты с дальностью до 2000 километров.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, сообщает телеканал n-tv.

По словам министра, его американский коллега, глава Пентагона Пит Хегсет, положительно отреагировал на запрос Берлина. Сейчас Вашингтон изучает возможность передачи этих систем Германии.

Писториус подчеркнул, что высокоточные ракеты в пределах 2000 км способны охватывать часть территории Российской Федерации, однако при этом заверил: установка будет использоваться исключительно в целях сдерживания.

Система Typhon (официальное название — Mid-Range Capability, MRC) — это новейшая наземная платформа армии США, предназначенная для запуска ракет средней дальности. Она может использовать как крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 2000 км), так и ракеты SM-6, способные поражать как воздушные, так и наземные цели на расстоянии до 500 км.

Typhon базируется на колесной платформе и включает пусковые установки, командный пункт и транспортно-заряжающие машины. Высокая мобильность системы позволяет оперативно перебрасывать ее в нужный регион, а большая дальность действия — наносить удары по глубоким тылам противника, оставаясь вне зоны поражения его ПВО.

На сегодняшний день система уже развернута на Филиппинах, а в 2026 году планируется ее размещение в Европе — в рамках усиления оборонного потенциала НАТО.

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