Взрыв на нефтяном месторождении в Ираке

На нефтяном участке Атруш, находящемся на севере провинции Дахук в иракском Курдистане, произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Shafaq news.

По словам представителя местных органов безопасности, взрыв прогремел на территории месторождения, сотрудники и пожарные команды пытаются ликвидировать возгорание. Добыча нефти временно прекращена. По предварительным сведениям, пострадавших не зафиксировано. Месторождение, согласно информации иракских СМИ, находится в управлении американской компании HKN.

Baghdad news утверждает, что целью атаки стало месторождение Атруш. Других сведений о произошедшем пока нет.