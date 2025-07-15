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Взрыв на нефтяном месторождении в Ираке

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12:40 717

На нефтяном участке Атруш, находящемся на севере провинции Дахук в иракском Курдистане, произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Shafaq news.

По словам представителя местных органов безопасности, взрыв прогремел на территории месторождения, сотрудники и пожарные команды пытаются ликвидировать возгорание. Добыча нефти временно прекращена. По предварительным сведениям, пострадавших не зафиксировано. Месторождение, согласно информации иракских СМИ, находится в управлении американской компании HKN.

Baghdad news утверждает, что целью атаки стало месторождение Атруш. Других сведений о произошедшем пока нет.

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