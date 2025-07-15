Германия призвала раскошелиться

Выступая вскоре после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, Писториус обратился к широкой коалиции союзников с призывом поддержать закупку американского оружия для украинской армии.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны НАТО принять участие в финансировании поставок систем ПВО Patriot и другого вооружения для Украины. Его заявление приводит телеканал n-tv.

«Германия внесет свой вклад, но пришло время всем открыть кошельки, чтобы оперативно собрать необходимые средства — в первую очередь на усиление украинской противовоздушной обороны», — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Писториус также добавил: «Сейчас важно, чтобы каждая страна проявила позицию».

Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, согласно которому поставки американского оружия Украине будут оплачивать европейские союзники. Он также сообщил о готовности направить Киеву дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Писториус подтвердил, что Германия и США в ближайшие дни или недели примут решение об отправке двух систем Patriot в Украину.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия играет в этих поставках «решающую роль».