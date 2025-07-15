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Дания поможет Украине с закупкой Patriot

13:40 250

Дания готова внести свой вклад в финансирование поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для нужд Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое проходит в Брюсселе.

«После некоторых колебаний США, похоже, заняли правильную позицию и согласны передать Украине комплексы Patriot при условии соответствующего финансирования. Дания также внесет свой вклад», — заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно использовать «импульс, созданный заявлениями президента США Дональда Трампа», а также американского сенатора Линдси Грэма, которые говорили о введении вторичных санкций против России.

По словам главы датской дипломатии, для сдерживания России и прекращения ее финансирования необходим единый трансатлантический подход. Одним из ключевых элементов 18-го пакета антироссийских санкций он назвал потолок цен на нефть.

«Пока по этому вопросу нет консенсуса — три страны выступают против. Мы ищем новые решения и, как мне кажется, уже очень близки к достижению цели», — отметил министр.

Он добавил, что настал момент, когда нужно «подтолкнуть президента России сесть за стол переговоров».

Расмуссен также выразил готовность применить так называемую «датскую модель» поддержки Украины: «Год назад мы напрямую закупали продукцию для украинской оборонной промышленности. Мы готовы повторить это. Конечно, не в одиночку — нам нужны партнеры. Но мы готовы, и я горжусь тем, что Дания — один из крупнейших сторонников Украины, если учитывать объёмы помощи на душу населения».

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