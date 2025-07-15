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В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра

13:48 473

В России отменены показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, запланированные в рамках программы «Большие гастроли». Об этом сообщают российские паблики.

В частности, Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене выступлений азербайджанского коллектива.

Согласно афише, 28 сентября в Новосибирске должен был состояться показ спектакля «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун», а 29 сентября — постановка «Гамлет».

Официальные причины отмены гастролей не уточняются. Организаторы пока не прокомментировали ситуацию.

Азербайджанский государственный русский драматический театр ранее уже участвовал в программе «Большие гастроли» и успешно выступал на российских сценах.

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