В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра

В России отменены показы спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, запланированные в рамках программы «Большие гастроли». Об этом сообщают российские паблики.
В частности, Новосибирский театр «Глобус» объявил об отмене выступлений азербайджанского коллектива.
Согласно афише, 28 сентября в Новосибирске должен был состояться показ спектакля «Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун», а 29 сентября — постановка «Гамлет».
Официальные причины отмены гастролей не уточняются. Организаторы пока не прокомментировали ситуацию.
Азербайджанский государственный русский драматический театр ранее уже участвовал в программе «Большие гастроли» и успешно выступал на российских сценах.