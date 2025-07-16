Пятьсот метров до рая в Мерсине...

Турция с ее удивительной природой, уникальными архитектурными памятниками и достопримечательностями остается одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира. Как и другие регионы неосманской цивилизации, Мерсин и Адана также привлекают огромное число туристов. Национальный авиаперевозчик Азербайджана — AZAL — в конце прошлой недели организовал медиатур в эти турецкие города по случаю 150-летия национальной прессы. Сотрудник haqqin.az также получила возможность ознакомиться здесь с уникальными памятниками архитектуры, современными зонами отдыха, местной самобытной кухней.

Мерсин, расположенный в 45 минутах езды от аэропорта Чукурова, еще называют жемчужиной Средиземноморья. Природа не поскупилась на дары для этого края: синее море, изумрудная зелень и обилие солнечных дней делают Мерсин особенно привлекательным для туристов. Город славится апельсиново-лимонными садами, пальмами и банановыми деревьями, а также древними памятниками, которые хранят в себе культуру нескольких великих империй. Мерсин находится в субтропическом климатическом поясе, поэтому здесь очень жарко. Но местные жители и гости не страдают от жары — прохладный бриз Средиземноморья разносится по всему городу. На ужин отправляемся в одно из красивейших мест города — Mersin Marina. Этот центр расположен на 20-километровом Мерсинском бульваре и объединяет в себе рестораны, яхты и торговые центры.

Еще одно место, которое можно назвать символом Мерсина, — замок Кыз Калеси. Каждый год тысячи туристов со всего мира приезжают полюбоваться на эту крепость, построенную на маленьком островке. Наш гид рассказывает легенду, которая передается из поколения в поколение и связана с этим замком, стоящим посреди моря. Согласно преданию, в давние времена у местного царя была прекрасная дочь. Прорицатели сообщили правителю, что ее ждет трагическая судьба — девушку укусит змея, и она погибнет. Чтобы уберечь дочь, правитель велел построить крепость посреди моря, вдали от берега, думая, что змеи туда не доберутся. Девушка долгие годы жила там одна, среди звуков моря и за толстыми крепостными стенами. Но от судьбы не уйдешь: однажды в корзине с фруктами, присланной во дворец, скрылась змея. Она проникла в замок и лишила девушку жизни. Невольно задумываешься: «Если убежать от своей судьбы невозможно, то зачем мы ежедневно терзаем себя страхами и переживаниями о будущем? Может быть, мы просто не умеем доверять жизни и принимать ее неизвестность?» С этими мыслями, навеянными грустной историей, покидаем древнюю крепость.

Наш следующий пункт назначения — Канлыдиване. Город в древности входил в царство Ольба. Это место было открыто французским путешественником Виктором Ланглуа в середине XIX века, а город был раскопан в 1970-х годах. Наиболее известной фигурой в истории Ольбы считается царица Аба. Для членов ее семьи в Канлыдиване был построен мавзолей, здесь сохранилась и надгробная плита с ее именем. Вход для иностранных туристов стоит 12 евро.

Следующий маршрут — пещеры Рая и Ада. Эти две пещеры расположены на противоположных склонах одной долины и полностью оправдывают свои названия. На стороне, где находится «Рай», прохладный лес, пещера, уходящая вглубь земли на 500 метров, древняя церковь, которой более 15 веков, и каменная лестница из 452 ступеней, ведущая вниз. Эти ступени вырублены прямо в скале, местами они мокрые и скользкие. Но любопытство и восхищение заставляют спускаться все ниже. Чем глубже опускаешься, тем прохладнее становится воздух, а солнечное тепло постепенно исчезает. На пути встречаются руины древней церкви, которая, по предположениям, относится к V веку. Оттуда можно спуститься еще ниже и почти коснуться дна этой огромной впадины.

Пещера Джаханнам («Ад») поразительна настолько же, насколько тяжело звучит ее название. Эта впадина глубже и круче, чем пещера «Рай». Джаханнам — зловещий колодец глубиной 128 метров без спуска и подъема. Дно здесь настолько отвесное и скалистое, что спуск запрещен. С обзорной площадки кажется, что перед тобой бесконечная пустота. Это место, наполненное мраком и не имеющее видимого дна. С этими местами связано множество мифов и легенд — от древних греков до местных турок, каждый народ дал этим пустотам свое толкование. Одни верят, что здесь жили боги, другие — что это место кары, а кто-то считает его шедевром сумасшедшей природы. По древнегреческим мифам, Зевс на время заточил в этом колодце стоглавого дракона.

В пятистах метрах от пещер «Рай» и «Ад» находится одно из бесценных природных чудес Турции — пещера Астым, точный возраст которой неизвестен. Внутри пещеры круглый год держится температура +18 градусов. Относительная влажность воздуха — 90 процентов, давление — 762 миллиметра ртутного столба. Эта среда полностью подходит для людей, страдающих астмой.

В рамках поездки мы также посещаем Таш Кепрю, расположенный в районе Силифке (Адана), а также величественный образец османской архитектуры — мечеть Тарсус Улу Джами. Мечеть возвели в 1579 году во времена правления династии Рамазаногуллары по приказу Ибрагим-бека. Внутренний и внешний облик здания украшают богатые декоративные элементы — изразцы из Кютахьи, мотивы «руми» и «хатаи» привлекают особое внимание. Минбар и михраб мечети выполнены вручную и украшены лепниной. Таш Кепрю («Каменный мост») был построен еще во времена Римской империи — в 77–78 годах нашей эры правителем Киликии Луцием Октавиусом Мемором в честь императора Веспасиана и его сыновей Тита и Домициана. По историческим источникам, изначально мост имел семь пролетов, но в результате последующих ремонтов и перестроек до наших дней дошел в виде пятипролетного сооружения. Самые масштабные работы по реставрации были проведены в 1875 году губернатором Силифке Мехмет Али-пашой.

Следующая остановка экскурсии — знаменитая Башня с большими часами («Беюк Саат Кулеси»), расположенная в центре Аданы, неподалеку от мечети Улу Джами. Строительство этой величественной часовой башни началось в 1881 году по инициативе тогдашнего губернатора Зия-паши и было завершено Абидин-пашой в 1882 году. Высота башни составляет 32 метра, что делает ее самой высокой часовой башней в Турции. Даже во время мощного землетрясения, произошедшего в Адане в 1998 году, башня практически не пострадала благодаря использованию при строительстве прочных материалов. В 2013 году в башню установили новый часовой механизм, привезенный из Германии, и сегодня она остается одной из самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Аданы.

Базар, расположенный в самом центре Аданы рядом с Башней с большими часами, словно впитал в себя дух, запах и историю города. С виду торговые ряды среди старинных каменных улочек могут показаться обычным рынком, но стоит подойти ближе и попадаешь в совершенно другой мир. Среди лотков особенно выделялось мыло ручной работы: с ароматом розы, лаванды, лавровое, оливковое, приготовленное с козьим молоком… Некоторые украшены крошечными цветами лаванды, в других видна цедра апельсина. Разноцветное мыло аккуратно разложено на прилавках. Пожилой продавец с гордостью рассказывает: «Это мыло по антакийскому методу. В составе только чистое оливковое и лавровое масло. Его вымешивают, варят, формуют и сушат под солнцем. Оно полностью натуральное и без добавок». На другом прилавке можно найти натуральные масла — лимонное, апельсиновое, мятное, разлитые по маленьким бутылочкам.

На рынке согревает не только цвет и аромат — доброжелательность людей буквально проникает в душу. Жители Аданы очень приветливые и готовы помочь каждому. На их лицах улыбки, в глазах тепло. Они охотно рассказывают о городе, достопримечательностях или подсказывают дорогу, а сам процесс покупок превращается в увлекательное занятие — почти всегда уходишь с подарками. К тому же жители Аданы любят азербайджанцев — это чувствуется на каждом шагу. Вообще, в Адане царит особая атмосфера: здесь не чувствуешь себя в чужом городе — здесь как дома. После прогулки пробуем знаменитый Адана кебаб. Официант говорит, что особый вкус этого кебаба в том, что специй добавляют совсем немного, весь вкус исходит от самого мяса. Обычно кебаб подают с запеченными на углях помидорами, перцем и лавашом. Если вам доведется побывать в Адане, обязательно загляните в ресторан «Онбашилар», где вот уже 121 год бережно сохраняют традиции приготовления этого знаменитого кебаба.