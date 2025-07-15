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Вдоль российских границ создадут стену из дронов

16:34 1897

Вдоль границы с Россией на восточном фланге НАТО должен появиться заслон из дронов, чтобы обезопасить страны региона от угроз незаконного проникновения, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Так он прокомментировал недавний прилет на территорию Литвы беспилотника «Гербера», который используется для ударов по Украине.

«Я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путем установки целого ряда физических заграждений на земле… По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание дронового заслона», — сказал еврокомиссар в эфире LRT.

Договоренность о создании заслона из беспилотников на границе с Россией была достигнута еще в мае 2024 года. Сообщалось, что проект охватит Литву, Латвию, Эстонию, Норвегию, Финляндию и Польшу и позволит обеспечить защиту «от провокаций и контрабанды» со стороны враждебных государств. Тогда же Литва создала специальное подразделение в Госпогранслужбе для ведения наблюдения с помощью дронов. Однако в апреле стало известно, что Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование проекта.

По мнению Кубилюса, пока страны Балтии не готовы отражать возможные атаки беспилотников со стороны России. «Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона», — резюмировал он.

10 июля Военно-воздушные силы Литвы зафиксировали объект, приближающийся к границе со стороны Беларуси. Была повышена боеготовность находящихся в воздухе истребителей. Позже объект упал в районе закрытого погранпункта «Шумск».

Выяснилось, что это была «Гербера» — российский беспилотник, представляющий собой дешевый аналог иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который чаще всего используется как имитатор для перегрузки украинских систем ПВО. Из-за его прилета премьеру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу и спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису пришлось эвакуироваться в убежища.

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