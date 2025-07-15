Как рынок нефти отреагировал на ультиматум Трампа?

Цена нефти, подскочившая на фоне ожиданий «жесткого заявления» Дональда Трампа, быстро вернулась к прежнему уровню после его выступления. Президент США пообещал санкции против России, но только через 50 дней. Рынок воспринял это как маловероятную угрозу.

Brent в понедельник поднималась с $68,5 до $71,5, но после выступления Трампа упала на 1,6%, а во вторник вернулась к $68,5 за баррель.