USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Китай углубляет поддержку России

16:53 1012

Китай пообещал углубить сотрудничество с Россией на фоне угроз Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Москвы, включая Пекин.

Как пишет The Telegraph, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних площадках». Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине.

По его словам, доверие между двумя странами «углубилось», а сами государства «создают модель новых международных отношений».

Накануне Дональд Трамп, недовольный отсутствием мирного соглашения между Москвой и Киевом, пригрозил ввести 100-процентные пошлины против основных торговых партнёров России — включая Китай, если Владимир Путин не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней. Он также объявил о планах поставить Украине оружие на миллиарды долларов через страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию.

Эти угрозы Трампа значительно повышают ставки, ставя Пекин перед выбором: сохранить стратегическое партнёрство с Москвой или сосредоточиться на внутреннем экономическом росте. В ответ Китай заявил, что «решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций» со стороны США.

С начала второго президентского срока Трампа между США и Китаем вновь разгорелась торговая война: стороны неоднократно повышали пошлины свыше 100%, прежде чем достичь временной разрядки конфликта.

Несмотря на заявления о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной, Пекин остаётся одним из ключевых дипломатических и экономических союзников Москвы. Как следует из утечки стенограммы недавней встречи с представителями ЕС, глава МИД Китая в частном разговоре признал, что Пекин не может допустить поражения России в войне — в противном случае, по мнению китайской стороны, США могут сосредоточить давление уже на Китае.

В Кремле угрозы Трампа были восприняты без особого внимания. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своём посте в X назвал заявление Трампа «театрализованным ультиматумом».

«Трамп выставил Кремлю театральный ультиматум. Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа разочаровалась. России было всё равно», — написал он.

Сам Дональд Трамп во вторник заявил в интервью BBC, что он «разочарован, но ещё не закончил» с Владимиром Путиным.

Тем временем премьер-министр Австралии Энтони Албанезе прибыл в Пекин с официальным визитом, стремясь нормализовать отношения, которые в последние десять лет достигли исторического минимума. На фоне ухудшения связей китайские власти прибегли к так называемой «дипломатии заложников», задержав австралийскую журналистку Чэн Лэй для давления на Канберру.

Во время визита Албанезе заявил, что Австралия стремится к открытому диалогу с Китаем и к поиску точек соприкосновения.

«У нас стратегическая конкуренция в регионе, но мы продолжаем взаимодействовать, чтобы поддерживать мир, стабильность и безопасность», — сказал он.

Пересмотр соглашения о свободной торговле между Австралией и Китаем может задать тон будущим отношениям между странами.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил важность создания благоприятной бизнес-среды и необходимости «отстаивать многосторонность и свободную торговлю» в условиях стремительно меняющейся международной обстановки.

Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве
Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве обновлено 17:51
17:51 6987
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки видео; обновлено 17:20
17:20 8932
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 827
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 1504
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
16:34 1904
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 3894
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS наш обзор
02:01 6949
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
14:07 3702
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
14:19 3102
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
13:48 4275
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 5367

ЭТО ВАЖНО

Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве
Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве обновлено 17:51
17:51 6987
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки видео; обновлено 17:20
17:20 8932
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 827
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 1504
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
16:34 1904
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 3894
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS наш обзор
02:01 6949
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
14:07 3702
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
14:19 3102
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
13:48 4275
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться