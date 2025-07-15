Китай углубляет поддержку России

Китай пообещал углубить сотрудничество с Россией на фоне угроз Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Москвы, включая Пекин.

Как пишет The Telegraph, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних площадках». Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине.

По его словам, доверие между двумя странами «углубилось», а сами государства «создают модель новых международных отношений».

Накануне Дональд Трамп, недовольный отсутствием мирного соглашения между Москвой и Киевом, пригрозил ввести 100-процентные пошлины против основных торговых партнёров России — включая Китай, если Владимир Путин не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней. Он также объявил о планах поставить Украине оружие на миллиарды долларов через страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию.

Эти угрозы Трампа значительно повышают ставки, ставя Пекин перед выбором: сохранить стратегическое партнёрство с Москвой или сосредоточиться на внутреннем экономическом росте. В ответ Китай заявил, что «решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций» со стороны США.

С начала второго президентского срока Трампа между США и Китаем вновь разгорелась торговая война: стороны неоднократно повышали пошлины свыше 100%, прежде чем достичь временной разрядки конфликта.

Несмотря на заявления о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной, Пекин остаётся одним из ключевых дипломатических и экономических союзников Москвы. Как следует из утечки стенограммы недавней встречи с представителями ЕС, глава МИД Китая в частном разговоре признал, что Пекин не может допустить поражения России в войне — в противном случае, по мнению китайской стороны, США могут сосредоточить давление уже на Китае.

В Кремле угрозы Трампа были восприняты без особого внимания. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своём посте в X назвал заявление Трампа «театрализованным ультиматумом».

«Трамп выставил Кремлю театральный ультиматум. Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа разочаровалась. России было всё равно», — написал он.

Сам Дональд Трамп во вторник заявил в интервью BBC, что он «разочарован, но ещё не закончил» с Владимиром Путиным.

Тем временем премьер-министр Австралии Энтони Албанезе прибыл в Пекин с официальным визитом, стремясь нормализовать отношения, которые в последние десять лет достигли исторического минимума. На фоне ухудшения связей китайские власти прибегли к так называемой «дипломатии заложников», задержав австралийскую журналистку Чэн Лэй для давления на Канберру.

Во время визита Албанезе заявил, что Австралия стремится к открытому диалогу с Китаем и к поиску точек соприкосновения.

«У нас стратегическая конкуренция в регионе, но мы продолжаем взаимодействовать, чтобы поддерживать мир, стабильность и безопасность», — сказал он.

Пересмотр соглашения о свободной торговле между Австралией и Китаем может задать тон будущим отношениям между странами.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил важность создания благоприятной бизнес-среды и необходимости «отстаивать многосторонность и свободную торговлю» в условиях стремительно меняющейся международной обстановки.