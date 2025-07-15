Российский углепром трещит по швам

По его словам, под угрозой закрытия уже более 50 угольных предприятий. «По данным Минэнерго, в так называемой красной зоне — то есть остановлены или близки к остановке — находятся 51 шахта и разрез», — заявил Исламов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Всего на начало 2024 года в России работало 179 угледобывающих предприятий (52 шахты и 127 разрезов).

Исламов также сообщил, что по итогам 2024 года убытки отрасли составили 112,6 млрд рублей, и ситуация продолжает ухудшаться. При этом, по данным Минэнерго, такие же потери отрасль понесла всего за первые пять месяцев 2025 года.

Таким образом, по итогам года совокупные убытки могут достичь 300–350 млрд рублей, что сопоставимо с годовыми бюджетами крупнейших российских регионов. Причины, по данным Минэнерго, — это высокая закредитованность отрасли (долги более 1,2 трлн рублей), спад мирового спроса, падение цен на уголь до 4-летнего минимума и невыгодный курс рубля.

На этом фоне рейтинговое агентство НКР прогнозирует волну консолидации: мелкие угольные компании, не выдержав финансового давления, будут поглощаться крупными игроками или проходить процедуру санации.