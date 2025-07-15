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«Мы ждать не можем»: Казахстан сам построит ТЭЦ без России

16:59 984

Казахстан начал строить теплоэлектроцентраль в Кокшетау на севере страны самостоятельно, «не обращаясь ни к кому», сообщил на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Олжас Бектенов.

Премьер Казахстана напомнил, что изначально станцию планировали возвести с российскими партнерами, как и две другие ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. «Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны», — сказал Бектенов, которого цитируют казахстанские СМИ.

Астана ждет ответа Москвы насчет других ТЭЦ. Если его не будет в ближайшее время, Казахстан приступит к реализации проектов самостоятельно, добавил премьер Казахстана: «Они очень важны, долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия».

Россия и Казахстан в 2024 году подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ. В качестве генподрядчика планировалось привлечь «Интер РАО», а основные виды работ должны были выполнить подрядные организации. Соглашение подразумевало, что проект будет финансироваться российскими банками, которые предоставят кредиты на 15 лет. Предварительную стоимость строительства оценивали в $2,7 млрд. В мае первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил о проблемах с финансированием и предположил, что Астане придется искать нового инвестора.

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