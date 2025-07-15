Звезда UFC Рафаэль Физиев выбрал Банк Республика

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, Банк Республика, официально подписал спонсорское соглашение о сотрудничестве с бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который с успехом представляет нашу страну на международной арене.

Это сотрудничество — не просто спонсорство. Это объединение общих ценностей. Сила, выносливость, скорость, уверенность и дух победы — вот те качества, которые объединяют Банк Республика и Рафаэля Физиева.

Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии, прошедшей в отеле Four Seasons в Баку. На мероприятии присутствовали учредители Банка Республика, партнеры, клиенты, представители СМИ, а также известные спортсмены, принесшие Азербайджану победы на международной арене, — Тогрул Аскеров, Хаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Хаял Джаниев.

Председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов, выступая на мероприятии, отметил: «Банк Республика всегда поддерживал молодежь, спорт и истории успеха в Азербайджане. Спорт делает наш народ сильнее, вдохновляет его. Мы и впредь будем рядом с теми, кто служит примером для общества. Уверены, что Рафаэль Физиев одержит блестящие победы и привезет пояс UFC в Азербайджан».