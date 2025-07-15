USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Звезда UFC Рафаэль Физиев выбрал Банк Республика

фото; видео
17:15 533

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, Банк Республика, официально подписал спонсорское соглашение о сотрудничестве с бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который с успехом представляет нашу страну на международной арене.

Это сотрудничество — не просто спонсорство. Это объединение общих ценностей. Сила, выносливость, скорость, уверенность и дух победы — вот те качества, которые объединяют Банк Республика и Рафаэля Физиева.

Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии, прошедшей в отеле Four Seasons в Баку. На мероприятии присутствовали учредители Банка Республика, партнеры, клиенты, представители СМИ, а также известные спортсмены, принесшие Азербайджану победы на международной арене, — Тогрул Аскеров, Хаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Хаял Джаниев.

Председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов, выступая на мероприятии, отметил: «Банк Республика всегда поддерживал молодежь, спорт и истории успеха в Азербайджане. Спорт делает наш народ сильнее, вдохновляет его. Мы и впредь будем рядом с теми, кто служит примером для общества. Уверены, что Рафаэль Физиев одержит блестящие победы и привезет пояс UFC в Азербайджан».

Рафаэль Физиев, выступая на церемонии, подчеркнул, что подход Банка Республика, его ценности и вклад в развитие спорта сыграли ключевую роль в его решении: «Я всегда выхожу в октагон за победой. Сейчас за моей спиной сильный партнер — Банк Республика. Вместе мы стремимся к новым, еще более высоким целям».

В рамках спонсорского соглашения Рафаэль Физиев будет участвовать в рекламных кампанияхсоциальных проектах и общественных инициативах Банка. Сегодня Банк Республика является одним из ключевых учреждений, вносящих значительный вклад в развитие спорта в Азербайджане. Банк также является официальным партнером футбольного и баскетбольного клубов «Сабах»национальной сборной по футболу, а также бойца ONE FC Акифа Гулузаде.

В рамках партнерства с Банком Республика Рафаэль Физиев также посетил освобожденные территории Азербайджана. В ходе поездки звезда UFC побывал в Гадруте, Физули, Шуше и Ханкенди, после чего опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост с надписью: «Карабах — это Азербайджан!», вызвавший широкую поддержку среди его болельщиков.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: FacebookInstagramLinkedInTelegram

Центр поддержки клиентов: 144.

Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве
Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве обновлено 17:51
17:51 6990
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки видео; обновлено 17:20
17:20 8939
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 835
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 1508
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
16:34 1909
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 3898
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS наш обзор
02:01 6950
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
14:07 3705
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
14:19 3104
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
13:48 4278
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 5370

ЭТО ВАЖНО

Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве
Белый дом отрицает: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве обновлено 17:51
17:51 6990
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки
Сирийская армия вошла в мятежный город. Начались зачистки видео; обновлено 17:20
17:20 8939
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 835
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 1508
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
Вдоль российских границ создадут стену из дронов
16:34 1909
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 3898
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS
Эксперт Алан Пифорд напоминает о сбитом над Чечней самолете AZAL и пишет о рисках GPS наш обзор
02:01 6950
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
Реакция Кремля на ультиматум Трампа
14:07 3705
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
Долгожданный прорыв: в Азербайджане растет добыча золота
14:19 3104
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
В России отменили спектакли Азербайджанского русского драмтеатра
13:48 4278
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 5370
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться