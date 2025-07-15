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Президент Румынии летает лоукостером

17:27 561

Президента Румынии Никушора Дана сфотографировали на борту самолета бюджетной авиакомпании Ryanair на пути в Милан, сообщает издание Digi24.

Президента сфотографировала одна из пассажирок, от которой Дан сидел в трех рядах.

Сначала она предположила, что президент «заплатил, чтобы сесть рядом с дочерью», но позже отказалась от своих слов, заявив, что распределение мест, возможно, было автоматическим.

Женщина вспоминает, что с президентом также был офицер, который охранял главу государства.

Никушор Дан путешествовал самолетом, следовавшим в Милан в понедельник вечером.

Президент не объявлял об официальном визите в Италию, но, согласно повестке дня главы государства, 18 июля он прибудет в Германию, где встретится с канцлером Фридрихом Мерцем.

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