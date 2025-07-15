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Баку в числе лучших студенческих городов мира

17:28 515

Одно из самых влиятельных мировых рейтинговых агентств - Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинг лучших студенческих городов мира за 2026 год. Рейтинг определяет лучшие города мира для проживания и учебы иностранных студентов.

В рейтинге 2026 года, включающем 150 городов из 58 стран, Баку занял 117-е место. В рейтинге 2023 года Баку занял 126-е место и не был представлен в рейтингах 2024 и 2025 годов.

Азербайджан — единственная страна в регионе Южного Кавказа, представленная в рейтинге лучших студенческих городов мира QS. По сравнению с регионом Центральной Азии Баку занимает 2-е место после Алматы (Казахстан) (91-е место). Город Астана (Казахстан), вошедший в рейтинг по соответствующему региону, занял 127-е место, а город Бишкек (Кыргызстан) – 138-е место.

При оценке анализируются такие критерии, как привлекательность города (экология и безопасность), доступность (стоимость обучения и общие расходы на проживание), доля студентов в населении города, репутация города в плане толерантности и инклюзивности, возможности трудоустройства, количество представленных в городе вузов в рейтинге QS World University Rankings, а также отзывы студентов, проживавших и обучавшихся в городе.

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