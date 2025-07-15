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Важные указы Зеленского

17:37 746

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Соответствующий документ впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Им вводится понятие «множественное гражданство (подданство)», под которым понимается одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Зеленский также ратифицировал соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений России против Украины и вывел Украину из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

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