Важные указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Соответствующий документ впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Им вводится понятие «множественное гражданство (подданство)», под которым понимается одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Зеленский также ратифицировал соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений России против Украины и вывел Украину из Оттавской конвенции о противопехотных минах.