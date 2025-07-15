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Россия теряет 100 человек в день в Харькове

17:57 370

На Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек, то есть целую роту, рассказал спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телемарафона.

«Только на нашем направлении они (россияне) ежедневно теряют ориентировочно 100 человек убитыми и ранеными - это фактически целая рота, а за неделю это уже больше батальона, но это их не останавливает», - сказал Шамшин.

По его словам, россияне продолжают активные штурмовые действия.

«Даже российская армия рано или поздно столкнется с таким понятием, как истощение, и вот когда это произойдет, вероятно, что россиян может ждать сюрприз. Надеюсь, очень неприятный», - добавил спикер.

Шамшин отметил, что армия РФ имеет численное преимущество и их тактика сейчас заключается в растяжении украинской обороны.

Россияне пытаются атаковать в разных местах и две недели назад они начали активные действия в районе населенного пункта Меловое, к северо-востоку от поселка Большой Бурлук.

«Там они действительно пересекли государственную границу и пытались двигаться в направлении села Амбарное, но были остановлены, потом они изменили вектор своего движения и попытались продвинуться в направлении села Хатнее, но также были остановлены. Они пытаются растягивать нашу оборону, ища слабые места, и, если они думают, что им где-то удается находить такое слабое место, они в таких местах будут накапливать свою пехоту, которой будут развивать успех», - рассказал спикер.

Он проинформировал, что за минувшие сутки россияне пять раз штурмовали позиции украинских войск в районах села Зеленое и города Волчанска.

«Атакуют россияне преимущественно малыми пехотными группами от трех до пяти человек при активной поддержке дронов. Сам Волчанск фактически стерт, там нет ни одного уцелевшего здания, при этом россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, тяжелых систем, также реактивных систем залпового огня, но главная угроза в Волчанске сейчас - это дроны, их у россиян очень много и они очень активны», - добавил Шамшин.

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