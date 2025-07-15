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Жара убила более тысячи испанцев

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Свыше 1 100 человек скончались в Испании с 16 мая по 13 июля 2025 года из-за экстремальной жары, что на 1035% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения страны.

По данным системы мониторинга ежедневной смертности MoMo при Институте здравоохранения имени Карлоса III, жара стала причиной 1 180 смертей за два месяца. В 2024 году в тот же период было зафиксировано 114 летальных случаев.

Министерство подчеркивает, что 95% погибших были старше 65 лет, причем большинство составляли женщины. Также подтверждены 10 смертей от теплового удара, в том числе пять среди пожилых людей. Остальные случаи касаются граждан в возрасте от 52 до 62 лет, в одном случае информация не уточняется.

Государственная метеорологическая служба AEMET ранее заявила, что июнь 2025 года стал самым жарким в истории наблюдений. Особенно жаркой выдалась последняя неделя месяца — 28 июня в населенном пункте Эль-Гранадо температура достигла 46 °C. За два месяца по всей стране 76 раз объявлялся красный уровень погодной опасности — максимальный в шкале предупреждений.

Эксперты предупреждают, что в условиях изменения климата волны жары будут становиться все более частыми и смертельно опасными, особенно для пожилых и уязвимых групп населения.

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