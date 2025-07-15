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Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
18:18 5362

Азербайджан готовится приобрести крупный спутник связи стоимостью примерно 800 миллионов долларов с целью расширения телекоммуникационной инфраструктуры, превращения страны в глобальный центр и дальнейшего укрепления своих геополитических позиций.

Как сообщает турецкий новостной портал GDH Digital, соответствующие структуры Азербайджана объявили международный тендер, в котором приняли участие несколько авторитетных компаний.

Процесс приближается к финальной стадии, и до последнего этапа дошли четыре участника: турецкая компания TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая промышленность); израильская IAI (Israel Aerospace Industries); французско-итальянская Thales Alenia Space и принадлежащая Илону Маску SpaceX.

Согласно условиям тендера, победившая компания должна будет поставить спутник, соответствующий высочайшим международным стандартам, приближенный по характеристикам к израильскому Dror 1, и способный удовлетворить будущие потребности Азербайджана в области телекоммуникаций и связи. Цель Баку — не только диверсификация экономики, но и укрепление позиций на глобальном рынке коммуникаций, а также получение геополитического рычага влияния.

В настоящее время фаворитом тендера считается израильская IAI. Ранее она успешно сотрудничала с азербайджанской компанией Azercosmos, а также поставляла Азербайджану вооружение, в том числе дроны различных типов, на миллиарды долларов.

В октябре 2023 года IAI заключила контракт на поставку Азербайджану двух разведывательно-наблюдательных спутников OpSat-500 на общую сумму 120 миллионов долларов. В рамках этого соглашения азербайджанские специалисты проходят обучение в Израиле для управления данными аппаратами.

Другим участником тендера, как уже отмечалось, является Thales Alenia Space, однако, как сообщает портал, сложные отношения между Баку и Парижем снижают шансы компании на победу. В то же время, по имеющимся данным, компания пытается обойти это геополитическое препятствие за счет тесного партнерства Италии с Азербайджаном.

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