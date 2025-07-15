Дамаск: Израиль несет полную ответственность за удары

Министерство иностранных дел Сирии заявило во вторник, 15 июля, что Израиль несет полную ответственность за последние атаки на юг страны и их последствия.

Министерство добавило, что стремится защитить всех без исключения граждан Сирии, включая друзов.

«Мы решительно осуждаем агрессию Израиля, осуществленную сегодня посредством авиаударов и скоординированных атак. Эта агрессия была совершена в тщательно выбранное время и в подозрительном контексте, что указывает на попытку дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Мы подтверждаем законное право Сирии на защиту своей территории и своего народа всеми средствами, предусмотренными международным правом», — сказано в заявлении.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Том Баррак заявил, что США ведут прямые переговоры со всеми сторонами конфликта в Сирии.

«Мы активно взаимодействуем со всеми сторонами в Сирии, стремясь к стабилизации ситуации и продолжению конструктивных обсуждений по вопросу интеграции.

Наша цель — достичь мирного и инклюзивного решения для друзов, бедуинских племен, сирийского правительства и израильских сил. Мы ведем прямой, активный и продуктивный диалог со всеми сторонами ради достижения спокойствия и устойчивой интеграции», — написал дипломат в соцсети Х.