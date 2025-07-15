USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Дамаск: Израиль несет полную ответственность за удары

обновлено 21:16
21:16 2295

Министерство иностранных дел Сирии заявило во вторник, 15 июля, что Израиль несет полную ответственность за последние атаки на юг страны и их последствия.

Министерство добавило, что стремится защитить всех без исключения граждан Сирии, включая друзов.

«Мы решительно осуждаем агрессию Израиля, осуществленную сегодня посредством авиаударов и скоординированных атак. Эта агрессия была совершена в тщательно выбранное время и в подозрительном контексте, что указывает на попытку дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Мы подтверждаем законное право Сирии на защиту своей территории и своего народа всеми средствами, предусмотренными международным правом», — сказано в заявлении.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Том Баррак заявил, что США ведут прямые переговоры со всеми сторонами конфликта в Сирии.

«Мы активно взаимодействуем со всеми сторонами в Сирии, стремясь к стабилизации ситуации и продолжению конструктивных обсуждений по вопросу интеграции.

Наша цель — достичь мирного и инклюзивного решения для друзов, бедуинских племен, сирийского правительства и израильских сил. Мы ведем прямой, активный и продуктивный диалог со всеми сторонами ради достижения спокойствия и устойчивой интеграции», — написал дипломат в соцсети Х.

*** 18:49

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением в адрес Израиля в связи с авиаударами по позициям правительственных сил Сирии в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства Турции.

«Мы осуждаем применение Израилем военной силы для вмешательства в недавние события на юге Сирии и подчеркиваем, что эти атаки должны быть немедленно прекращены», — заявили в МИД Турции.

Анкара подчеркнула, что обеспечение стабильности и безопасности в Сирии является не только приоритетом для самого сирийского народа, но также отвечает интересам всех соседних государств и региона в целом.

В заявлении также отмечается, что действия сирийских властей, направленные на восстановление контроля и безопасности по всей стране, заслуживают международной поддержки.

Израильские удары по югу Сирии произошли на фоне нестабильности в провинции Эс-Сувейда, где ранее сообщалось о столкновениях между правительственными силами и местными племенами.

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2329
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4760
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2432
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6119
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5365
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3195
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9635
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8816
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13055
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1949
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2645

ЭТО ВАЖНО

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2329
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4760
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2432
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6119
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5365
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3195
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9635
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8816
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13055
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1949
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться