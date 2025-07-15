Дамаск: Израиль несет полную ответственность за удары

Министерство иностранных дел Сирии заявило во вторник, 15 июля, что Израиль несет полную ответственность за последние атаки на юг страны и их последствия.
Министерство добавило, что стремится защитить всех без исключения граждан Сирии, включая друзов.
«Мы решительно осуждаем агрессию Израиля, осуществленную сегодня посредством авиаударов и скоординированных атак. Эта агрессия была совершена в тщательно выбранное время и в подозрительном контексте, что указывает на попытку дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Мы подтверждаем законное право Сирии на защиту своей территории и своего народа всеми средствами, предусмотренными международным правом», — сказано в заявлении.
Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Том Баррак заявил, что США ведут прямые переговоры со всеми сторонами конфликта в Сирии.
«Мы активно взаимодействуем со всеми сторонами в Сирии, стремясь к стабилизации ситуации и продолжению конструктивных обсуждений по вопросу интеграции.
Наша цель — достичь мирного и инклюзивного решения для друзов, бедуинских племен, сирийского правительства и израильских сил. Мы ведем прямой, активный и продуктивный диалог со всеми сторонами ради достижения спокойствия и устойчивой интеграции», — написал дипломат в соцсети Х.
*** 18:49
Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением в адрес Израиля в связи с авиаударами по позициям правительственных сил Сирии в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства Турции.
«Мы осуждаем применение Израилем военной силы для вмешательства в недавние события на юге Сирии и подчеркиваем, что эти атаки должны быть немедленно прекращены», — заявили в МИД Турции.
Анкара подчеркнула, что обеспечение стабильности и безопасности в Сирии является не только приоритетом для самого сирийского народа, но также отвечает интересам всех соседних государств и региона в целом.
В заявлении также отмечается, что действия сирийских властей, направленные на восстановление контроля и безопасности по всей стране, заслуживают международной поддержки.
Израильские удары по югу Сирии произошли на фоне нестабильности в провинции Эс-Сувейда, где ранее сообщалось о столкновениях между правительственными силами и местными племенами.