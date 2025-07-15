Словакия сорвала новые санкции против России

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС вновь не смог достичь соглашения по 18-му пакету санкций против РФ, который заблокировала Словакия.

«Я очень опечалена тем, что мы сегодня не достигли соглашения. Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне», - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Словакия потребует отсрочить голосование о 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ.

«Представитель Словакии [при штаб-квартире ЕС в Брюсселе] получил поручение, чтобы сегодня потребовать отсрочки голосования о 18-м пакете санкций», - написал Фицо.