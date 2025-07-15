Новый запрет нелегалам в США

Задержанные на территории США нелегальные мигранты больше не смогут ходатайствовать о проведении судебного слушания с целью освобождения под залог на время рассмотрения дела о депортации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннее распоряжение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Согласно документу, изменяется практика, ранее применяемая в отношении мигрантов, находящихся в ожидании решения по их делу. Теперь, как уточняет издание, положения законодательства, которые предусматривают содержание нелегалов под стражей, будут распространяться на всех мигрантов, независимо от срока их пребывания в США.

До сих пор на практике возможность освобождения под залог часто предоставлялась тем, кто находился в стране длительное время. Однако теперь решение о временном освобождении может быть принято исключительно офицером Службы иммиграционного контроля, и только в особых случаях — например, при наличии серьезных гуманитарных обстоятельств. Судебные органы более не рассматривают ходатайства о залоге, и, по информации правозащитных организаций, отказы в таких слушаниях стали массовыми по всей стране.

По оценке Службы иммиграционного контроля, ежедневно ведомство удерживает около 56 тысяч человек в более чем 200 центрах временного содержания мигрантов.

Ранее на прошлой неделе Конгресс США одобрил финансирование в размере $45 млрд на четыре года, направленное, в том числе, на расширение мощностей по содержанию нелегалов.

Президент США Дональд Трамп, выступающий за ужесточение миграционной политики, неоднократно заявлял о необходимости масштабной депортации. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, а также обозначил цель депортировать до 1 миллиона человек в рамках самой крупной подобной операции в истории США.