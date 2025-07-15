USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Новый запрет нелегалам в США

19:26 1212

Задержанные на территории США нелегальные мигранты больше не смогут ходатайствовать о проведении судебного слушания с целью освобождения под залог на время рассмотрения дела о депортации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннее распоряжение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Согласно документу, изменяется практика, ранее применяемая в отношении мигрантов, находящихся в ожидании решения по их делу. Теперь, как уточняет издание, положения законодательства, которые предусматривают содержание нелегалов под стражей, будут распространяться на всех мигрантов, независимо от срока их пребывания в США.

До сих пор на практике возможность освобождения под залог часто предоставлялась тем, кто находился в стране длительное время. Однако теперь решение о временном освобождении может быть принято исключительно офицером Службы иммиграционного контроля, и только в особых случаях — например, при наличии серьезных гуманитарных обстоятельств. Судебные органы более не рассматривают ходатайства о залоге, и, по информации правозащитных организаций, отказы в таких слушаниях стали массовыми по всей стране.

По оценке Службы иммиграционного контроля, ежедневно ведомство удерживает около 56 тысяч человек в более чем 200 центрах временного содержания мигрантов.

Ранее на прошлой неделе Конгресс США одобрил финансирование в размере $45 млрд на четыре года, направленное, в том числе, на расширение мощностей по содержанию нелегалов.

Президент США Дональд Трамп, выступающий за ужесточение миграционной политики, неоднократно заявлял о необходимости масштабной депортации. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, а также обозначил цель депортировать до 1 миллиона человек в рамках самой крупной подобной операции в истории США.

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2331
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4760
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2434
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6119
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5369
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3195
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9635
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8820
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13057
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1949
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2645

ЭТО ВАЖНО

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2331
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4760
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2434
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6119
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5369
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3195
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9635
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8820
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13057
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1949
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться