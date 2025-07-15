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Санкции ЕС против граждан России, Ирана и молдавских оппозиционеров

19:31 741

Совет Европейского союза объявил о введении санкций против пяти граждан России, причастных к серьезным нарушениям прав человека, а также к репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Санкции направлены, в частности, против представителей российской судебной системы, сыгравших ключевую роль в преследовании оппозиционного активиста Алексея Горинова, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы. Он был осужден на три года колонии строгого режима по политически мотивированным обвинениям за выражение мнения о войне России против Украины.

Введенные меры предполагают заморозку активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов, как напрямую, так и через посредников. Также на этих лиц наложен запрет на въезд в страны ЕС и транзит по их территории.

Также сообщается, что ЕС ввел новые санкции против семи физических и трех юридических лиц молдавских оппозиционеров и структур.

Санкции направлены в основном против близких соратников Илана Шора, ранее внесенного в санкционный список ЕС за незаконное финансирование политических партий и подстрекательство к насилию. В новый список вошли также лидеры и участники структур, пришедших на смену запрещенной партии «ШОР».

Некоторые фигуранты обвиняются в покупке голосов на президентских выборах и конституционном референдуме 2024 года по вступлению Молдовы в ЕС, а также в подкупе молдавских политиков.

Среди организаций под санкциями - компания A7, связанная с Москвой и обвиняемая в попытках повлиять на выборы, политический блок Victory/Pobeda, созданный Шором, и Культурно-образовательный центр Молдовы, уличенный в содействии вмешательству в выборы. Всего под санкции ЕС по Молдове теперь подпадают 23 человека и 5 организаций. Им запрещен въезд в страны ЕС, заморожены активы, а также запрещено предоставление финансовых ресурсов.

Совет ЕС также ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии.

Под термином трансграничных репрессий подразумевается преследования представителей иранской оппозиции в других государствах, в том числе на территории ЕС.

В санкционный список внесена группировка Zindashti Network, связанная с Министерством разведки и безопасности Ирана (MOIS) и причастная к многочисленным актам трансграничных репрессий, включая убийства иранских оппозиционеров и критиков режима. В черный список попал лидер этой сети Наджи Ибрагим Шарифи-Зиндашты, и ряд ее членов, а также Мохаммед Ансари - командир одного из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который отдавал приказы об убийствах журналистов, критикующих власти Ирана, и Реза Хамидравари - сотрудник разведки MOIS, курирующий операции Зиндашты, проводимые по заданию министерства.

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