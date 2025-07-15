Россия нарастила экспорт нефти на фоне угроз Трампа

Экспорт российской нефти по морю достиг максимального уровня за последний месяц благодаря резкому увеличению еженедельных поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные по состоянию на 13 июля. Рост экспорта совпал со снижением объемов переработки нефти внутри страны и с усилением давления со стороны Вашингтона.

По данным агентства, за четыре недели, завершившиеся 13 июля, среднесуточный объем морских поставок российской нефти составил 3,23 млн баррелей, что на 3% больше, чем неделей ранее — по состоянию на 6 июля. Такой объем стал максимальным с начала июня. Особенно активную загрузку продемонстрировали балтийские терминалы Приморск и Усть-Луга, которые отгрузили наибольшее число танкеров с сентября 2024 года.

Рост поставок совпал с падением загрузки российских НПЗ. В первые девять дней июля объем переработки сырой нефти на заводах составил чуть более 5 млн баррелей в сутки — примерно на 300 тыс. баррелей меньше, чем в июне. Причиной стали сезонные остановки на обслуживание нескольких крупных предприятий. Это, вероятно, позволило перенаправить больше нефти на экспорт.

Дополнительный фактор роста поставок — постепенное увеличение добычи нефти в стране, чему способствует ослабление квот в рамках соглашения ОПЕК+. В июне производство увеличилось примерно на 40 тыс. баррелей в сутки.

Рост поставок произошел на фоне ужесточения риторики США. Президент Дональд Трамп недавно пригрозил ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, если Москва не согласится на мирное урегулирование конфликта с Украиной. Несмотря на это, экспортные объемы продолжают расти.