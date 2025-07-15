Чехия не будет покупать американское оружие для Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не планирует присоединяться к инициативе США по поставкам американского оружия Украине через механизм НАТО. Об этом он сообщил в комментарии порталу Publico.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому пока мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — отметил глава правительства.

Таким образом, Прага отказалась участвовать в новой инициативе, о которой накануне объявил президент США Дональд Трамп. Речь идет о схеме, по которой поставки американского вооружения Украине будут финансироваться за счет европейских членов НАТО.

Фиала подчеркнул, что Чехия продолжит поддерживать Украину, но в рамках тех направлений, которые уже реализуются на национальном и европейском уровнях.