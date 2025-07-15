А что для России Зангезурский коридор?

Склонность администрации Дональда Трампа к демонстративным внешнеполитическим жестам вновь вывела тему Зангезурского коридора на передний план глобальной медиаповестки. Однако сложный политико-геоэкономический узел, завязанный вокруг этого транзитного проекта с ноября 2020 года, не поддаётся мгновенному разрешению. Перспективы его реализации напрямую зависят от процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, осуществляемого при активной посреднической роли Анкары, Тегерана и Москвы. И в этой конфигурации любые инициативы, исходящие от внерегиональных акторов, воспринимаются как рискованные и политически чувствительные.

Американская инициатива и реакция Еревана Спустя считанные часы после публикации заявления посла США в Турции о гипотетической возможности долгосрочной аренды Зангезурского коридора Соединёнными Штатами пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна оперативно выступила с опровержением. На первый взгляд, столь исчерпывающее заявление должно было окончательно закрыть обсуждение данного вопроса. Однако сам по себе информационный вброс, сделанный высокопоставленным американским дипломатом, представляет собой симптом более широкой стратегической линии. А именно, попытки США встроиться в критически важные инфраструктурные контуры Южного Кавказа, прежде всего, в Армении. Очевидно, что Ереван стремится к постепенной диверсификации внешнеполитических векторов и снижению зависимости от Москвы, в том числе в вопросах транспортной и энергетической безопасности. Проект Зангезурского коридора является одновременно предметом экономической конкуренции и фактором национальной безопасности как для Армении, так и для Азербайджана. С точки зрения Баку, реализация данного маршрута обеспечит прямое транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также выход на железнодорожную сеть Ирана. В идеальной для Азербайджана конфигурации это должен быть исключительно двусторонний процесс с Арменией, основанный на взаимном суверенитете.

Однако для Еревана, обладающего более ограниченными ресурсами и уязвимыми позициями, ключевым остаётся вопрос международных гарантий. Армянское руководство заинтересовано в участии внешнего гаранта или координатора, приемлемого как для Еревана, так и потенциально для Баку. В этой связи обсуждаются форматы международного мониторинга на будущих транзитных пунктах, но при этом Ереван подчёркивает, что речь может идти исключительно о механизмах, не затрагивающих суверенитет и юрисдикцию Армении. Вопрос о том, куда в конечном счёте выведет Ереван эта дилемма, остаётся открытым. Коридорная инфляция и конкурирующие маршруты Зангезурский коридор представляет собой узел, сочетающий элементы региональной экономики, инфраструктурной безопасности и широкой геополитики. Причём, чем дальше от региона формируются инициативы по его «освоению», тем больше в них геополитического подтекста и тем меньше — конкретного экономического содержания. Для Азербайджана этот транспортный коридор является частью стратегии быстрого железнодорожного выхода к Персидскому заливу через узел Джульфа (Нахчыван). Участок Горадиз–Агбенд, соединяющий этот маршрут с основными магистралями страны, завершён почти на 90 процентов и, предположительно, будет введён в эксплуатацию до конца 2025 года. Параллельно ведётся строительство автомобильной трассы Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд.

Одновременно Иран продвигает альтернативный маршрут – так называемый «Аразский коридор», который может быть реализован даже быстрее, учитывая напряжённость в армяно-азербайджанском диалоге и стремление Еревана предложить собственную модель Зангезурского проекта. Для России, заинтересованной в получении выхода к иранским портам, Зангезурский маршрут также представлял интерес, особенно в контексте восстановления Закавказской железной дороги. Однако в последние годы Москва делает ставку на восточный сегмент международного транспортного коридора «Север – Юг», идущего через Казахстан и Туркменистан, а также на морские маршруты с прямым выходом к Ирану. В условиях высокой политической неопределённости Зангезурский коридор воспринимается Кремлём, скорее, как второстепенная опция, нежели стратегический приоритет. К тому же, вызывает вопросы экономическая эффективность маршрута, поскольку действующая железная дорога Баку–Тбилиси–Карс остаётся более надёжным и отлаженным путем. Тогда как развитие трассы Ыгдыр–Шарур потребует значительных инвестиций и времени. Между тем, восстановление железнодорожной линии советских времен через Армению и Карс выглядит более технологически реалистичным и может дать импульс развитию железнодорожной инфраструктуры Армении и Грузии.