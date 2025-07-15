Тайвань готовит войска к уличным боям с Китаем

Вооруженные силы Тайваня проводят учения, в которых впервые задействовали городской общественный транспорт для подготовки к отражению китайского вторжения. Подразделения «держали оборону» прямо на улицах столицы, чтобы лучше подготовиться к возможному нападению Китая и повысить осведомленность населения о том, что повлечет за собой такой кризис.

Рано утром отряд военной полиции, вооруженный противотанковыми ракетными комплексами Javelin, вырвался из станции метро в Тайбэе и, пробежав мимо закрытых витрин магазинов, занял боевую позицию. В других местах города командование тылового обеспечения армии использовало систему скоростного общественного транспорта для доставки боеприпасов и продовольствия с восточной окраины, описывает ход учений Financial Times.

Военные учения на Тайване проходят ежегодно уже 41 год, но в этот раз командование пошло гораздо дальше, чем обычно. Войска проходили проверку «выживаемости на поле боя» по сценарию, в котором Китай, морские и воздушные силы которого почти ежедневно маневрируют у тайваньских вод, неожиданно наносит ракетные удары и организует высадку. Последние четыре дня учений, которые в этот раз продлятся 10 дней (вдвое дольше, чем обычно), будут посвящены подготовке к затяжным боям по всей стране. В прошлом военные даже отказывались публично обсуждать такой сценарий.

На учения было мобилизовано 22 000 резервистов – больше, чем когда-либо. На них впервые будут задействованы приобретенные у США и показавшие эффективность на поле боя в Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

В ходе операций на городских улицах гаубица и танк повредили несколько автомобилей и водонапорную башню, а зенитно-ракетный комплекс Patriot застрял при развороте у лапшичной.