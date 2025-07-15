Задержания и проверки азербайджанцев в России

Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, 1 июля при задержании самого Ш.Шихлинского Мутвалы «сбил сотрудника спецслужб на «Гелендвагене».

В российских городах продолжаются репрессивные меры и карательные действия в отношении этнических азербайджанцев.

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский все еще проходит в статусе свидетеля по уголовному делу, связанному с убийствами и покушением в 2001 и 2011 годах.

А тем временем сотрудники полиции организовали проверку возможных нарушений правил дорожного движения после видео с заездом автомобилей с флагами Азербайджана по улицам Саратова. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в управлении.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана. Судя по кадрам, один из автомобилей двигался с нарушением правил дорожного движения.