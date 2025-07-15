Трамп о дедлайне России

Американский президент Дональд Трамп не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в Питтсбург.

«Я ни на чьей стороне… Я на стороне человечества», — заявил он. Трамп также сказал, что украинский президент Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения.

Он также отметил, что не считает назначенный им срок в 50 дней для достижения сделки по урегулированию кризиса на Украине слишком долгим.

«Не думаю, что 50 дней - это очень долго, и все может произойти раньше. Вы должны были задать тот же вопрос [экс-президенту США Джо] Байдену: почему он втянул нас в эту войну», - добавил президент США.