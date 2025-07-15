Трамп о дедлайне России

Американский президент Дональд Трамп не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в Питтсбург.
«Я ни на чьей стороне… Я на стороне человечества», — заявил он. Трамп также сказал, что украинский президент Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения.
Он также отметил, что не считает назначенный им срок в 50 дней для достижения сделки по урегулированию кризиса на Украине слишком долгим.
«Не думаю, что 50 дней - это очень долго, и все может произойти раньше. Вы должны были задать тот же вопрос [экс-президенту США Джо] Байдену: почему он втянул нас в эту войну», - добавил президент США.
*** 21:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести против РФ пошлины, а также санкции, не уточнив, какие именно.
«Будет плохо, если по истечении 50 дней мы не достигнем договоренности», - заявил американский лидер во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
По его словам, в таком случае в отношении Москвы будут введены пошлины, а также другие санкции. Трамп не пояснил, о каких именно рестрикциях может идти речь.
14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании войны в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.