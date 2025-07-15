USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

«Карабах» проиграл австрийскому «Зальцбургу»

Отдел спорта
21:56 136

Чемпион Азербайджана «Карабах» провел заключительный контрольный матч на сборах в Австрии.

Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с австрийским «Зальцбургом» и уступили со счетом 1:2. Единственный гол у агдамцев на 43-й минуте забил Нариман Ахундзаде, сравнявший счет.

Напомним, ранее «Карабах» проиграл 4:5 украинскому «Металлисту», а также дважды за день сыграл с нидерландским «Твенте» - 3:2, 1:2.

«Карабаху» уже на следующей неделе предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Во 2-м квалификационном раунде соперником сильнейшей азербайджанской команды будет победитель пары «Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия).

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2354
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4767
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2446
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6121
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5382
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3210
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9637
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8839
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13071
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1954
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2647

ЭТО ВАЖНО

А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
20:33 2354
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
13:32 4767
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
19:38 2446
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
11:48 6121
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
18:18 5382
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
Путин не боится Трампа и хочет захватить еще три области Украины
18:54 3210
Трамп дает Путину шанс доделать войну
Трамп дает Путину шанс доделать войну наша аналитика; все еще актуально
02:33 9637
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве обновлено 21:24
21:24 8839
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию
Ожесточенные бои в Сувейде: израильские друзы прорвались в Сирию видео; обновлено 19:47
19:47 13071
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
В Турции арестован 17-й оппозиционный мэр
17:13 1954
Глава украинского правительства ушел в отставку
Глава украинского правительства ушел в отставку
16:39 2647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться