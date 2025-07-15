«Карабах» проиграл австрийскому «Зальцбургу»

Чемпион Азербайджана « Карабах » провел заключительный контрольный матч на сборах в Австрии.

Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с австрийским «Зальцбургом» и уступили со счетом 1:2. Единственный гол у агдамцев на 43-й минуте забил Нариман Ахундзаде, сравнявший счет.

Напомним, ранее «Карабах» проиграл 4:5 украинскому «Металлисту», а также дважды за день сыграл с нидерландским «Твенте» - 3:2, 1:2.

«Карабаху» уже на следующей неделе предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Во 2-м квалификационном раунде соперником сильнейшей азербайджанской команды будет победитель пары «Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия).