Грузия обвинила ЕС в шантаже

Европейский союз шантажирует Грузию, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести антироссийские санкции и открыть «второй фронт». Об этом заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», — подчеркнул Каладзе.

Но компромисса с Брюсселем, чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет, добавил он.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник, дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.