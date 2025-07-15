USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Грузия обвинила ЕС в шантаже

15 июля 2025, 22:05 822

Европейский союз шантажирует Грузию, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести антироссийские санкции и открыть «второй фронт». Об этом заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», — подчеркнул Каладзе.

Но компромисса с Брюсселем, чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет, добавил он.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник, дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
00:16 268
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
00:21 1079
Что имел в виду президент? Да или Нет?
Что имел в виду президент? Да или Нет? главный вопрос
15 июля 2025, 23:29 1723
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
15 июля 2025, 18:18 7587
Задержания и проверки азербайджанцев в России
Задержания и проверки азербайджанцев в России
15 июля 2025, 21:08 6715
США вмешались: Израиль пообещал прекратить атаки в Сирии
США вмешались: Израиль пообещал прекратить атаки в Сирии все еще актуально
15 июля 2025, 23:11 15163
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
15 июля 2025, 22:14 1874
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
15 июля 2025, 20:33 5502
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
15 июля 2025, 13:32 5236
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
15 июля 2025, 19:38 4136
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
15 июля 2025, 11:48 6586

ЭТО ВАЖНО

TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
00:16 268
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
00:21 1079
Что имел в виду президент? Да или Нет?
Что имел в виду президент? Да или Нет? главный вопрос
15 июля 2025, 23:29 1723
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
15 июля 2025, 18:18 7587
Задержания и проверки азербайджанцев в России
Задержания и проверки азербайджанцев в России
15 июля 2025, 21:08 6715
США вмешались: Израиль пообещал прекратить атаки в Сирии
США вмешались: Израиль пообещал прекратить атаки в Сирии все еще актуально
15 июля 2025, 23:11 15163
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
15 июля 2025, 22:14 1874
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
15 июля 2025, 20:33 5502
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
15 июля 2025, 13:32 5236
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
15 июля 2025, 19:38 4136
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
15 июля 2025, 11:48 6586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться