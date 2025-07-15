Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США

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15 июля 2025, 22:14 1875

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц заявил о потенциальной возможности присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям. Об этом он сообщил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Азербайджан стремится не только сблизиться с США, но, возможно, заключить соглашения с Арменией и Израилем. Это откроет не только широкие коммерческие возможности для американского бизнеса, но и изменит геополитический ландшафт», — подчеркнул Уолтц.

На слушаниях рассматривалась кандидатура Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. Ранее он занимал должность советника президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, но был отстранен после инцидента, связанного с обсуждением секретных военных планов в мессенджере Signal.

Авраамовы соглашения — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских и мусульманских стран при посредничестве США. Присоединение новых государств к этой инициативе активно обсуждается в Вашингтоне на фоне растущего интереса к укреплению регионального сотрудничества.

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