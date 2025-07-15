Звоните Путину: Рютте рассказал, какие страны пострадают от санкций США

Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте , передает Reuters.

«Позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю», — заявил он.

По словам Рютте, этим трем странам следует обратить внимание на происходящее, поскольку санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

Генсек НАТО также выразил обеспокоенность тем, что Путин может попытаться использовать 50 дней, которые Трамп дал конфликта, чтобы выиграть войну или занять более выгодную позицию в переговорном процессе. Он добавил, что европейские лидеры найдут деньги, чтобы обеспечить более выгодное положение Украине.