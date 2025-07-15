Хуситы ударили по израильскому порту

Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Выступая в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah, Сариа сказал, что хуситы провели «скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель Израиля в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим.) в Палестине».