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Хуситы ударили по израильскому порту

15 июля 2025, 23:03 781

Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Выступая в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah, Сариа сказал, что хуситы провели «скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель Израиля в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим.) в Палестине».

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