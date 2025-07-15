Что имел в виду президент? Да или Нет?

Мир тонет в буре негативной энергии. Слова больше ничего не выражают, а только разрушают. Они клокочут, дерутся, тянут друг друга за языки, скрежещут зубами. Изобилие слов не создает порядок, а только усугубляет хаос. И даже если за этими словами нет ничего, их все равно продолжают обсуждать. Массы, зачарованные яркими обертками обещаний, вслушиваются в бессмыслицу обещаний, чтобы услышать в них то, что хотят. А получают в итоге иллюзии, перепутанные с реальностью. Вот Дональд Трамп объявил, что сделает по поводу российско-украинской войны «важное заявление». И он его сделал. Вот только важного в нём не было ни слова. Всё те же шаблоны, всё та же показуха. Громогласная риторика самоназначенного альфа-самца мировой политики уже не вызывает ни страха, ни восторга, ни даже разочарований. Пустое эхо человека, слишком часто и не по существу кричавшего: «Волк!» Доверие к его словам давно распылено по ветру.

Но привычка — вторая натура, и заявления Трампа неизменно обсуждаются. Пропагандистская машина, у которой осталась единственная функция — репродуцировать граммофон с лицом 47-го президента США, — продолжает крутить заезженную пластинку и делать вид, будто «на этот раз все изменится». Но ничего не меняется! Мировая политическая сцена все больше напоминает страницы маркесовского романа «Сто лет одиночества», в котором на фоне имитации большой политики «системные либералы» чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Как же иначе, ведь властелины мира выбирают их в качестве аудитории, говорят с ними не сверху вниз, а на уровне глаз! Ведь это же счастье - быть не только признанным и услышанным, но и почти поучаствовать в истории! Как у Маркеса, чиновники в черном выходят из президентского дворца, кутаются в воротники, потирают руки от холода и обсуждают в кафе, что же имел в виду президент, когда сказал «да»? Он имел в виду «да» или «нет»?

Так и Дональд Трамп. В своем «важном заявлении» он не сказал ничего, чего нельзя было бы предсказать заранее. Все ожидали, что он, обещавший закончить войну за три дня, наконец-то осудит Россию и сделает это чуть громче обычного. И вот, пожалуйста: «Я крайне недоволен Россией». А затем по заезженному сценарию: «Путин обманул Клинтона, Буша, Обаму и Байдена, но меня он не обманет». После чего дарит России пятьдесят дней на заключение соглашения о перемирии, угрожая в противном случае... пошлинами. Стопроцентными. Словом, опять санкционный ветер в старых парусах. Но уже ясно, что санкции — это тупик, и войну они не остановят. Axios сообщает: Путин предупредил Трампа, что в ближайшие шестьдесят дней Россия начнет новую наступательную фазу. То есть к тому моменту, когда истекут трамповские «пятьдесят дней», обсуждать будет уже нечего. Еще более предсказуем второй пункт речи Трампа: США продолжат вооружать Украину. Война — это курица, несущая золотые яйца. А Трамп, торгаш от рождения, такую курицу не зарежет, а будет ее кормить, лелеять и холить. А это значит, что Америка будет производить оружие, Европа — его оплачивать, НАТО — доставлять на поле боя, а Украина — продолжать истекать кровью. Как говорится, ничего личного, только бизнес, который идет очень хорошо.