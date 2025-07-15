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Трамп рассказал о торговых переговорах с Евросоюзом

15 июля 2025, 23:33 442

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс на торговых переговорах с Евросоюзом.

По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом и добивается прогресса.

Трамп утверждает, что договоренности фактически достигнуты, он также назвал «сделкой с ЕС» направленное на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уведомление о введении Вашингтоном пошлин на импорт товаров из стран Европейского союза.

Он также заявил, что Индонезия предоставила США полный доступ к своему рынку.

«У нас есть полный доступ к Индонезии - ко всему. Как вам известно, Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов», - сказал журналистам американский лидер.

Трамп добавил, что товары из Индонезии при ввозе в США будут облагаться пошлиной в размере 19%.

«Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на $15 млрд, сельхозпродукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing», - уточнил Трамп.

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