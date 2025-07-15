В России будут штрафовать за «поиск экстремистских материалов»

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил принять поправку, предусматривающую введение административного наказания за поиск запрещенных материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов, сообщил проект «Сетевые свободы» 15 июля. Первым внимание на предложенную поправку обратил Forbes.

Такую поправку 14 июля внесли ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы.

Авторы поправки предложили добавить в КоАП новую статью 13.53 под названием «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Депутаты предложили ввести за «умышленный поиск экстремистских материалов» административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Также в рассматриваемый законопроект внесли поправку, предусматривающую административный штраф за рекламу VPN-сервисов. Поправка предусматривает для граждан административный штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч.

В случае принятия поправок, они вступят в силу 1 сентября 2025 года.

В России с 1 марта 2024 года действует запрет рекламы и популяризации VPN-сервисов.