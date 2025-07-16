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В Украине не поняли, что имел в виду Трамп, говоря о Patriot

00:10 677

Украинская сторона не располагает точной информацией о том, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о поставках Киеву 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии британской газете The Guardian.

«Мы точно не знаем, [что имел в виду Трамп]», — отметил Скибицкий. По его словам, под обозначением «17» президент США мог подразумевать как ракеты-перехватчики, так и отдельные пусковые установки или даже полноценные батареи Patriot.

«17 — это большое число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках — это возможно», — пояснил представитель украинской разведки.

Скибицкий добавил, что каждая батарея Patriot включает шесть пусковых установок. Он напомнил, что Германия согласилась предоставить Украине две батареи, а Нидерланды — одну. «Это будет 18 пусковых установок для трех батарей, что близко к цифре 17», — добавил он. По его словам, украинская сторона ожидает дополнительной информации от администрации США и Пентагона.

Также, по словам Скибицкого, в начале июля Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако, как утверждает он, Вашингтон отказался от этой идеи. Кроме того, Украина столкнулась бы с техническими трудностями при их применении — в частности, из-за отсутствия стратегических бомбардировщиков.

14 июля Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия Украине, если Европа возьмет на себя их финансирование. По его словам, координацию процесса будет осуществлять НАТО, а в перечень поставок войдут 17 комплексов Patriot.

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