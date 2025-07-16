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Гибель «Адмирала Кузи»

вместо некролога
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
00:02 2116

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов», которому исполнилось 40 лет и который участвовал в единственной боевой миссии, вскоре могут распилить на металлолом.

У каждого военного корабля своя судьба. Кто-то, их единицы, уходит в блеске славы, кто-то, их большинство, скромно и незаметно, но полностью выполнив свой долг. Их уход всегда навевает легкую грусть – вчера они гордо пенили моря, сегодня они на дне морском, а то и вовсе их режут на стапелях на «булавки».

Но есть он, «корабль-призрак», «корабль-недоразумение», «корабль-инвалид от рождения», чей уход – это акт гуманизма по отношению и к нему, и к людям, которые на нем служили и которые его долгих без малого восемь лет ремонтировали в доке. Причем и те, и другие рисковали своими жизнями. Да, вы правильно угадали, это атомный авианосец России «Адмирал Кузнецов» — единственный корабль в ВМФ России, который можно классифицировать как авианесущий.

Он так дымил, что иностранные наблюдатели предположили аварию в силовой установке и предложили свою помощь. Которая была Москвой отвергнута («у нас все хорошо и даже отлично»), но последние сотни миль до базы «Кузю» сопровождали буксиры, которые сразу препроводили его на ремонт

Заложен этот корабль был в 1985 году, а в 1988 году был уже спущен на воду – и с тех пор стал проблемой российского военно-морского флота, даже несмотря на то, что сменил несколько названий: при закладке его нарекли «Ригой», затем – «Леонидом Брежневым», после этого – «Тбилиси» и, наконец, он стал «Адмиралом Кузнецовым», во флотском обиходе – «Кузя».

И хотя существует поверье «как вы судно назовете – так оно и поплывет», к «Кузе» оно совершенно не относится – под любым именем он сохранял редкое постоянство – гадил всем, от корабельщиков до экипажа и ремонтников. Причем – не в силу «характера», а просто потому, что при его проектировании и постройке были заложены критические ошибки.

Уже в момент спуска на воду он устарел по сравнению с американскими суперкораблями примерно схожего с ним ранга. Он работал на мазуте, а не на ядерном топливе, имел трамплинную палубу, а не катапультную систему, и нес всего порядка 30 самолетов, а не 100, как западные конкуренты.

В реальности Россия раскошелилась лишь на 24 машины, а для постоянного базирования на «Кузе» с огромным трудом наскребла только семь машин. Причем он не располагает палубным самолетом ДРЛО, что делает невозможным комплексное использование им авиации, а также серьезно ограничен в одновременном задействовании всего авиакрыла.

Уже в момент спуска на воду он устарел по сравнению с американскими суперкораблями примерно схожего с ним ранга. Он работал на мазуте, а не на ядерном топливе

Уже через несколько лет после принятия в строй крейсер принял участие в первом походе в Средиземное море. В 1995 году шторм едва не стал фатальным: энергетическая установка дала сбой, и «Адмирал Кузнецов» оказался в аварийной ситуации.

Следующий поход, запланированный на 2000 год, был отменен — вмешалась трагедия: затонул «Курск». Крейсер вновь отправили в ремонт, который растянулся до 2004 года.

Венцом его карьеры стал поход в Сирию. Но и здесь вышел конфуз – он так дымил, что иностранные наблюдатели предположили аварию в силовой установке и предложили свою помощь. Которая была Москвой отвергнута («у нас все хорошо и даже отлично»), но последние сотни миль до базы «Кузю» сопровождали буксиры, которые сразу препроводили его на ремонт. Но и здесь неприятности продолжались – то плавучий док затонул, то пожары вспыхивали. В общем, к 2022 году, как планировалось, корабль так и не был отремонтирован, и сроки его ввода в строй постоянно «смещались вправо».

А тут еще неприятность, которая и стала той соломинкой, переломившей хребет нашего престарелого инвалида – в российской казне больше нет денег на его бесконечные ремонты и «модернизации». Проще списать, чем пытаться реанимировать. Причем российская верхушка не была бы сама собой, если бы не подвела к этому некоего оптимистичного обоснования: «Авианосец — это уже уходящая эпоха. Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации», - заявил экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

А Китай строит авианосцы с электромагнитной катапультой

Так-то оно так, но неудобные вопросы так и лезут изо всех щелей. А как быть с тем фактом, что авианосец может нести непилотируемую авиацию и роботизированные комплексы? И для чего Китай строит уже третий авианосец, раз это прошлый век? И, наконец, есть ли у российского военно-морского флота эти самые роботизированные комплексы и непилотируемая авиация морского базирования?

Даже плохое оружие лучше, чем его отсутствие. Логично резать авианосец, если у тебя уже есть или ты хотя бы понимаешь, когда сможешь оснастить его тем самым современным вооружением. У России ничего этого нет – только на бумаге и в массогабаритных нерабочих моделях. Поэтому на смену инвалиду от рождения «Кузе» не придет ничего. Или явится миру какой-то мутант, естественно – «аналогов нет», главной задачей которого будет только одна – чтобы российское руководство, говоря о нем, могло важно и грозно надувать щеки.

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