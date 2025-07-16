Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, если этот срок будет проигнорирован, последствия для Москвы могут быть крайне серьезными.

«Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал Грэм 15 июля в социальной сети X, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сенатор также заявил, что если бы он был представителем страны, которая покупает дешевую российскую нефть и тем самым поддерживает «военную машину Путина», то воспринял бы заявление Трампа максимально серьезно.

Грэм положительно оценил инициативу бывшего президента о закупке оружия странами НАТО в США для последующей передачи Украине. Он назвал «приятной новостью» сам факт объявления об этом механизме.

Кроме того, сенатор подчеркнул важность идеи Трампа о введении 100% тарифов для стран, которые продолжат закупать российскую нефть. По его мнению, такие меры ударят по России «в самое больное место».

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что Россия должна согласиться на мир с Украиной в течение 50 дней, иначе против нее и ее торговых партнеров будут введены жесткие экономические меры, включая вторичные санкции и 100% тарифы.