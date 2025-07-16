USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1780
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи

00:21 1090

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, если этот срок будет проигнорирован, последствия для Москвы могут быть крайне серьезными.

«Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал Грэм 15 июля в социальной сети X, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сенатор также заявил, что если бы он был представителем страны, которая покупает дешевую российскую нефть и тем самым поддерживает «военную машину Путина», то воспринял бы заявление Трампа максимально серьезно.

Грэм положительно оценил инициативу бывшего президента о закупке оружия странами НАТО в США для последующей передачи Украине. Он назвал «приятной новостью» сам факт объявления об этом механизме.

Кроме того, сенатор подчеркнул важность идеи Трампа о введении 100% тарифов для стран, которые продолжат закупать российскую нефть. По его мнению, такие меры ударят по России «в самое больное место».

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что Россия должна согласиться на мир с Украиной в течение 50 дней, иначе против нее и ее торговых партнеров будут введены жесткие экономические меры, включая вторичные санкции и 100% тарифы.

TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
00:16 271
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
00:21 1091
Что имел в виду президент? Да или Нет?
Что имел в виду президент? Да или Нет? главный вопрос
15 июля 2025, 23:29 1737
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
15 июля 2025, 18:18 7595
Задержания и проверки азербайджанцев в России
Задержания и проверки азербайджанцев в России
15 июля 2025, 21:08 6727
Сирия: перемирие нарушено, столкновения продолжаются
Сирия: перемирие нарушено, столкновения продолжаются все еще актуально
01:18 15168
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
15 июля 2025, 22:14 1879
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
15 июля 2025, 20:33 5511
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
15 июля 2025, 13:32 5237
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
15 июля 2025, 19:38 4140
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
15 июля 2025, 11:48 6588

ЭТО ВАЖНО

TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года
00:16 271
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
Сенатор Грэм: На 51-й день советую Путину позвонить Хаменеи
00:21 1091
Что имел в виду президент? Да или Нет?
Что имел в виду президент? Да или Нет? главный вопрос
15 июля 2025, 23:29 1737
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
Азербайджан наступает по всем фронтам: разведспутник за 1 миллиард долларов
15 июля 2025, 18:18 7595
Задержания и проверки азербайджанцев в России
Задержания и проверки азербайджанцев в России
15 июля 2025, 21:08 6727
Сирия: перемирие нарушено, столкновения продолжаются
Сирия: перемирие нарушено, столкновения продолжаются все еще актуально
01:18 15168
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
Кандидат в постпреды США при ООН: Азербайджан стремится к сближению с США
15 июля 2025, 22:14 1879
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы
15 июля 2025, 20:33 5511
Добрые люди… Трамп чижика съел!
Добрые люди… Трамп чижика съел! наша корреспонденция
15 июля 2025, 13:32 5237
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема
15 июля 2025, 19:38 4140
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре?
США столкнутся с Россией и Ираном в Зангезуре? на вопросы haqqin.az отвечает известный эксперт Сердар Йылмаз
15 июля 2025, 11:48 6588
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться