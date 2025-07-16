TuranBank подвел итоги первого полугодия 2025 года

Один из ведущих банков Азербайджана, TuranBank, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе страны, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за первое полугодие 2025 года.

По итогам второго квартала 2025 года общие активы TuranBank увеличились на 11,5% и достигли 948 млн манатов. Кредитный портфель банка увеличился на 6,7%, или 44 млн манатов, по сравнению с концом прошлого года и составил 696 млн манатов. В том числе кредиты, выданные бизнес-клиентам, составили 370 млн манатов. Депозитный портфель банка увеличился на 5,4 млн и составил 467 млн манатов, а депозиты физических лиц увеличились на 10 млн манатов и составили 377 млн манатов, что является показателем высокого доверия клиентов к банку.

В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль TuranBank увеличилась на 57%, или на 5,2 млн манатов, составив 14,4 млн. Процентные доходы увеличились на 11%, или на 4,7 млн манатов, составив 48,6 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 12,4%, или на 3,4 млн манатов, и составили 11,5 млн манатов. Следует отметить, что первое полугодие 2025 года банк завершил с чистой прибылью в размере 2,2 млн манатов.

Во втором квартале 2025 года TuranBank успешно развивал сотрудничество с другими международными финансовыми институтами в области привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. В рамках этого сотрудничества между TuranBank и престижным Международным микрофинансовым фондом BlueOrchard было подписано новое кредитное соглашение в национальной валюте с целью дальнейшего расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса и предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте в нашей стране, особенно в регионах. По данному соглашению международный финансовый институт выделил банку синтетический кредит в размере 10 млн долларов США в азербайджанских манатах сроком на три года.

TuranBank, всегда проявлявший внимание и заботу о детях шехидов и ветеранах в рамках программы корпоративной социальной ответственности, остался верен своим традициям и в отчетном периоде провел очередную благотворительную акцию. В рамках программы Könüllü DOST Агентства DOST было проведено мероприятие, направленное на содействие социальной интеграции детей с аутизмом, синдромом Дауна, а также детей из семей шехидов, развитие их творческих способностей, а также привлечение внимания общества к их правам и потребностям в Международный день защиты детей.

Действуя с 1992 года, TuranBank обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания TuranBank по стране можно получить, перейдя по ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт TuranBank или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).