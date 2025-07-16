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Трамп пообещал «дружелюбную» борьбу с Китаем

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Питтсбурге заявил, что Вашингтон намерен продолжать противостояние с Китаем, но в «очень дружелюбной» форме. Его слова цитирует Reuters.

«Мы будем бороться с Китаем — очень дружелюбно», — подчеркнул американский лидер, не уточнив, о каких конкретно мерах может идти речь.

Во время того же выступления Трамп высоко оценил ранее подписанное торговое соглашение с Индонезией, назвав его «большим шагом вперед». Он также добавил, что США рассматривают возможность заключения аналогичных договоренностей с другими странами, включая Индию.

По данным Reuters, Трамп активно продвигает идею двусторонних соглашений, делая акцент на экономических интересах США и пересмотре глобальных торговых правил.

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