Запад установил крайний срок для соглашения с Ираном

Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились об этом в ходе телефонного разговора в понедельник.

Если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, три европейские страны планируют активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.