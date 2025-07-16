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Запад установил крайний срок для соглашения с Ираном

01:29 634

Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились об этом в ходе телефонного разговора в понедельник.

Если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, три европейские страны планируют активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.

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