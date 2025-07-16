Новые прорывы россиян в Украине

В ночь на 16 июля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск сразу по нескольким направлениям на востоке Украины.

Согласно информации DeepState, в Харьковской области российские подразделения продвинулись в районе населенного пункта Амбарное на Южно-Слобожанском направлении.

В Донецкой области отмечено продвижение россиян на Покровском направлении в районе Удачного, а также на Новопавловском направлении — вблизи сел Толстое и Федоровка.

Ранее сообщалось, что Белогоровка в Луганской области — один из последних опорных пунктов Сил обороны Украины в регионе — находится под почти полным контролем российских войск. Украинские военные сохраняют в населенном пункте лишь единичные позиции.

Кроме того, 15 июля Совет обороны Донецкой области принял решение перекрыть трассу Краматорск – Доброполье для гражданского транспорта. Причина — рост числа атак с использованием российских FPV-дронов.