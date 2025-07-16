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Азербайджанцы приехали за медалями в Северный Рейн-Вестфалию

71 спортсмен в 12 видах спорта
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:19 670

Сегодня в Германии стартуют 32-е Всемирные летние студенческие игры. Соревнование соберет рекордное количество участников - более 9200 спортсменов из 150 стран.

Азербайджан будет представлен 71 спортсменом в 12 видах спорта. Это - дзюдо, таэквондо, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, академическая гребля, бадминтон, настольный теннис, фехтование, стрельба из лука, пляжный волейбол и теннис.

Универсиада пройдет в Рейнско-Рурском регионе Германии, входящем в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия, а также в Берлине. Помимо столицы, Игры примут Эссен, Дуйсбург, Бохум, Хаген и Мюльхайм.

Церемония открытия состоится сегодня в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена», также известном, как «МСВ-Арена». Закрытие тоже пройдет в Дуйсбурге в ландшафтном парке «Дуйсбург-Норд».

Лучшее выступление Азербайджана на Универсиадах - это 18-е общекомандное место на Играх 2019 города в итальянском Наполи.  Тогда в нашем активе было 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

По три золота азербайджанские спортсмены завоевывали на Универсиадах в 2017-м и 2013-м годах, но в итоговом зачете располагались соответственно на 24-м и 22-м позициях.

Есть ли шанс улучшить результаты прошлых Универсиад? Основные надежды в Германии связаны с выступлениями дзюдоистов, таэквондистов и гимнасток. Если в этих трех видах удастся выступить успешно, то Игры-2025 могут стать самыми успешными в истории Азербайджана.

Напомним, на прошлых Всемирных студенческих играх 2023 года в Китае сборная Азербайджана завоевала 3 серебра и 6 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Азербайджан занял 38-е место.

Азербайджанцы приехали за медалями в Северный Рейн-Вестфалию
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