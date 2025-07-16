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Россия атаковала завод польской компании в Украине

обновлено 14:15
14:15 5153

В ночь на 16 июля во время массированного удара по Украине российские войска атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek в Винницкой области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X (ранее Twitter).

По словам министра, он лично разговаривал с руководителем предприятия, который сообщил, что удар был преднамеренным и нанесен с трех направлений. В результате атаки пострадали несколько человек, двое из них — с тяжелыми ожогами.

«Украинские службы и наше консульство принимают меры. Преступная война Путина все ближе к нашим границам», — отметил Сикорский.

В ночь с 15 на 16 Россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», около 400 ударных дронов Shahed, а также беспилотники-имитаторы. По данным Воздушных сил Украины на утро 16 июля, ПВО сбила 198 дронов, еще 145 — потеряны с радаров.

Под удары попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В Виннице помимо разрушений зафиксировано значительное загрязнение воздуха.

*** 09:12

В ночь на 16 июля Россия осуществила массированную атаку на украинскую Винницу, зафиксированы попадания по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры. Пока известно о семи пострадавших, сообщают местные власти.

Заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что «в результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры».

В результате российского налета в Кривом Роге пропал свет

Заболотная сообщила, что пятеро из пострадавших «с ожогами. Двое в тяжелом состоянии, трое – средней степени».

По ее словам, на одном из объектов пожар удалось локализовать, на другом спасатели продолжают работу. Также на территории Винницкой области повреждены четыре жилых дома.

«Всего Винницкую область сегодня атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено», – сообщила Заболотная.

В Кривом Роге в результате комбинированного российского удара ракетой и десятками дронов разрушено некое предприятие, вспыхнули несколько пожаров, тяжело ранен 17-летний юноша. Об этом сообщает мэр города.

«Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 «шахедов» одновременно, — написал мэр Александр Вилкул в своем телеграм-канале. — Разрушено промышленное предприятие. Слава богу, без потерь, персонал был в укрытиях. Но, к сожалению, пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь… Несколько пожаров. Идет локализация».

Ранее Вилкул написал, что в результате российского налета в городе пропало электричество. Сейчас, по его словам, «идет восстановление подачи электричества в несколько районов».

Российские «шахеды» в ночь на среду также массированно атаковали Харьков и Измаил. По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в Харькове зафиксировано не менее восьми ударов. Взрывы прогремели в Киевском районе города. Мэр Игорь Терехов уточнил, что, по предварительным данным, один из ударов пришелся по гражданскому объекту, на месте начался пожар.

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