Россия атаковала завод польской компании в Украине

В ночь на 16 июля во время массированного удара по Украине российские войска атаковали беспилотниками завод польской компании Barlinek в Винницкой области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X (ранее Twitter).

По словам министра, он лично разговаривал с руководителем предприятия, который сообщил, что удар был преднамеренным и нанесен с трех направлений. В результате атаки пострадали несколько человек, двое из них — с тяжелыми ожогами.

«Украинские службы и наше консульство принимают меры. Преступная война Путина все ближе к нашим границам», — отметил Сикорский.

В ночь с 15 на 16 Россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», около 400 ударных дронов Shahed, а также беспилотники-имитаторы. По данным Воздушных сил Украины на утро 16 июля, ПВО сбила 198 дронов, еще 145 — потеряны с радаров.

Под удары попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В Виннице помимо разрушений зафиксировано значительное загрязнение воздуха.