Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым

Состоялась встреча один на один между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает официальный сайт главы государства.

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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.