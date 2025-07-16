Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить

Против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело, сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.
«Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шихлинского Мутвалы ведется уголовное преследование. Адвокатская палата выполняет взаимодействие со следствием», – сказал собеседник агентства.
Путинцев не уточнил, какую статью могут вменять Шихлинскому, добавив, что его организация не является стороной уголовного преследования.
В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Ленинский суд в среду рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Мутвалы Шихлинского.
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В Москве в отношении главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, сообщает российское издание «Е1».
Накануне в Екатеринбурге был задержан его сын Мутвалы Шихлинский. По утверждению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, 1 июля при задержании Ш.Шихлинского Мутвалы якобы «сбил сотрудника спецслужб на «Гелендвагене».
Портал пишет, что у Мутвалы Шихлинского должны пройти обыски. Пока он задержан на два дня по статье 91. Затем будет суд.