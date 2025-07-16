Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить

Против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело, сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

«Адвокатская палата подтвердила информацию о том, что в отношении Шихлинского Мутвалы ведется уголовное преследование. Адвокатская палата выполняет взаимодействие со следствием», – сказал собеседник агентства.

Путинцев не уточнил, какую статью могут вменять Шихлинскому, добавив, что его организация не является стороной уголовного преследования.

В объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Ленинский суд в среду рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Мутвалы Шихлинского.