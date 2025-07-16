Союзники Украины отказываются от проекта Трампа

Италия не будет участвовать в инициативе по закупке американского вооружения для Украины из-за отсутствия финансовых ресурсов, сообщает газета La Stampa со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Рим не последует примеру Германии, чей канцлер Фридрих Мерц недавно объявил о намерении приобрести у США системы ПВО Patriot для последующей передачи Киеву.
«Италия не будет придерживаться подобной стратегии, — уточняет издание со ссылкой на правительственные круги. — Причина не только в том, что ранее поставленное Украине вооружение базируется на другой технологической платформе (в частности, комплексах Samp-T итальянско-французского производства), но и в том, что, в отличие от Германии, Италия практически не располагает бюджетным пространством для участия в подобной операции».
По информации тех же источников, единственные запланированные закупки американского вооружения итальянской стороной касаются истребителей F-35, поставка которых намечена на следующее десятилетие.
В тот же день газета Politico сообщила, что Франция также не планирует участвовать в этой инициативе, отдавая приоритет развитию собственного оборонного производства.
*** 10:29
Франция не намерена участвовать в инициативе по закупке американского оружия для Украины, финансируемой за счет европейских стран.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон последовательно выступает за развитие оборонной промышленности Европы и считает, что европейские страны должны закупать оружие у собственных производителей.
«Париж не присоединится к инициативе по покупке оружия США по этой причине», — подчеркивает издание.