Союзники Украины отказываются от проекта Трампа

Италия не будет участвовать в инициативе по закупке американского вооружения для Украины из-за отсутствия финансовых ресурсов, сообщает газета La Stampa со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Рим не последует примеру Германии, чей канцлер Фридрих Мерц недавно объявил о намерении приобрести у США системы ПВО Patriot для последующей передачи Киеву.

«Италия не будет придерживаться подобной стратегии, — уточняет издание со ссылкой на правительственные круги. — Причина не только в том, что ранее поставленное Украине вооружение базируется на другой технологической платформе (в частности, комплексах Samp-T итальянско-французского производства), но и в том, что, в отличие от Германии, Италия практически не располагает бюджетным пространством для участия в подобной операции».

По информации тех же источников, единственные запланированные закупки американского вооружения итальянской стороной касаются истребителей F-35, поставка которых намечена на следующее десятилетие.

В тот же день газета Politico сообщила, что Франция также не планирует участвовать в этой инициативе, отдавая приоритет развитию собственного оборонного производства.