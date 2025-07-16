Пашинян согласен на Зангезурский коридор

По его словам, армянское законодательство предусматривает право на застройку. Компания может вложить деньги – в дороги, трубопроводы, линии электропередачи. И после истечения срока контракта эта инфраструктура в любом случае останется в собственности государства, заявил Пашинян. Но все эти варианты обсуждаются, окончательного решения не принято, заявил он на пресс-конференции.

В качестве примеров аутсорсинга премьер привел аэропорт Звартноц, «ЮКЖД» и систему водоснабжения.

«Процесс открытия региональных коммуникаций мы обсуждали и обсуждаем в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. Мы заинтересованы в восстановлении двусторонних торговых отношений с Азербайджаном, обеспечении связи через территорию Армении в Азербайджан или третьи страны, а также в обеспечении доступа Армении через территорию Азербайджана к третьим странам», - сказал Пашинян.

Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут парафировать его, добавил премьер. По его словам, на пути подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армения не упускает ни одну возможность.

«Мы вели с Азербайджаном переговоры о том, как идти вперед, какая дорожная карта может быть. Идея предварительного подписания также есть на столе и в повестке. Это - один из обсуждаемых вариантов в «меню переговоров», - добавил Пашинян.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что США готовы взять на себя управление транспортными коммуникациями (Зангезурский коридор), которые соединят основную территорию Азербайджана с его Нахчыванским регионом. Кроме того, во время прямых переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби дипломатические источники сообщили о том, что администрация США представила сторонам собственный план по Зангезурскому коридору.

В последнем отчете фонда Carnegie со ссылкой на эти источники говорилось, что по этому плану таможенный контроль над коридором должна взять на себя частная американская компания. Аналогичный вариант — передать контроль над коридором нейтральной частной компании из третьей страны — предлагал и Евросоюз, но сторонам и не удалось договориться.