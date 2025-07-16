Пашинян согласен на Зангезурский коридор

Армения обсуждает создание компании, которая привлечет инвестиции в дорожную инфраструктуру и будет осуществлять определенные функции, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, армянское законодательство предусматривает право на застройку. Компания может вложить деньги – в дороги, трубопроводы, линии электропередачи. И после истечения срока контракта эта инфраструктура в любом случае останется в собственности государства, заявил Пашинян. Но все эти варианты обсуждаются, окончательного решения не принято, заявил он на пресс-конференции.
В качестве примеров аутсорсинга премьер привел аэропорт Звартноц, «ЮКЖД» и систему водоснабжения.
«Процесс открытия региональных коммуникаций мы обсуждали и обсуждаем в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. Мы заинтересованы в восстановлении двусторонних торговых отношений с Азербайджаном, обеспечении связи через территорию Армении в Азербайджан или третьи страны, а также в обеспечении доступа Армении через территорию Азербайджана к третьим странам», - сказал Пашинян.
Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут парафировать его, добавил премьер. По его словам, на пути подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армения не упускает ни одну возможность.
«Мы вели с Азербайджаном переговоры о том, как идти вперед, какая дорожная карта может быть. Идея предварительного подписания также есть на столе и в повестке. Это - один из обсуждаемых вариантов в «меню переговоров», - добавил Пашинян.
Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что США готовы взять на себя управление транспортными коммуникациями (Зангезурский коридор), которые соединят основную территорию Азербайджана с его Нахчыванским регионом. Кроме того, во время прямых переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби дипломатические источники сообщили о том, что администрация США представила сторонам собственный план по Зангезурскому коридору.
В последнем отчете фонда Carnegie со ссылкой на эти источники говорилось, что по этому плану таможенный контроль над коридором должна взять на себя частная американская компания. Аналогичный вариант — передать контроль над коридором нейтральной частной компании из третьей страны — предлагал и Евросоюз, но сторонам и не удалось договориться.
*** 10:35
Правящая партия Армении «Гражданский договор» на политическом собрании 12 июля в Горисе обсудила вопрос возможного предоставления дороги по территории Сюникской области, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчываном. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в партии.
По данным издания, обсуждение проходило в закрытом режиме — без участия прессы.
Источники газеты отметили, что в ходе собрания настроение премьера Никола Пашиняна было заметно напряженным. У представителей партии сложилось впечатление, что премьер не получил тех результатов и заверений, на которые рассчитывал в ходе своих недавних визитов в Турцию, ОАЭ и Бельгию.