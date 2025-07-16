USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Пашинян согласен на Зангезурский коридор

обновлено 12:30
12:30 3506

Армения обсуждает создание компании, которая привлечет инвестиции в дорожную инфраструктуру и будет осуществлять определенные функции, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, армянское законодательство предусматривает право на застройку. Компания может вложить деньги – в дороги, трубопроводы, линии электропередачи. И после истечения срока контракта эта инфраструктура в любом случае останется в собственности государства, заявил Пашинян. Но все эти варианты обсуждаются, окончательного решения не принято, заявил он на пресс-конференции.

В качестве примеров аутсорсинга премьер привел аэропорт Звартноц, «ЮКЖД» и систему водоснабжения.

«Процесс открытия региональных коммуникаций мы обсуждали и обсуждаем в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. Мы заинтересованы в восстановлении двусторонних торговых отношений с Азербайджаном, обеспечении связи через территорию Армении в Азербайджан или третьи страны, а также в обеспечении доступа Армении через территорию Азербайджана к третьим странам», - сказал Пашинян.

Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут парафировать его, добавил премьер. По его словам, на пути подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армения не упускает ни одну возможность.

«Мы вели с Азербайджаном переговоры о том, как идти вперед, какая дорожная карта может быть. Идея предварительного подписания также есть на столе и в повестке. Это - один из обсуждаемых вариантов в «меню переговоров», - добавил Пашинян. 

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что США готовы взять на себя управление транспортными коммуникациями (Зангезурский коридор), которые соединят основную территорию Азербайджана с его Нахчыванским регионом. Кроме того, во время прямых переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби дипломатические источники сообщили о том, что администрация США представила сторонам собственный план по Зангезурскому коридору.

В последнем отчете фонда Carnegie со ссылкой на эти источники говорилось, что по этому плану таможенный контроль над коридором должна взять на себя частная американская компания. Аналогичный вариант — передать контроль над коридором нейтральной частной компании из третьей страны — предлагал и Евросоюз, но сторонам и не удалось договориться.

*** 10:35 

Правящая партия Армении «Гражданский договор» на политическом собрании 12 июля в Горисе обсудила вопрос возможного предоставления дороги по территории Сюникской области, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчываном. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, обсуждение проходило в закрытом режиме — без участия прессы.

Источники газеты отметили, что в ходе собрания настроение премьера Никола Пашиняна было заметно напряженным. У представителей партии сложилось впечатление, что премьер не получил тех результатов и заверений, на которые рассчитывал в ходе своих недавних визитов в Турцию, ОАЭ и Бельгию.

Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 12:12
12:12 2984
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
12:00 1359
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
11:34 1206
Пятьсот метров до рая в Мерсине...
Пятьсот метров до рая в Мерсине... непутевые заметки
11:25 1744
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы; все еще актуально
15 июля 2025, 20:33 9469
Новые приключения азербайджанцев в России
Новые приключения азербайджанцев в России
11:09 2581
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога
00:02 11986
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема; все еще актуально
15 июля 2025, 19:38 5996
Пашинян согласен на Зангезурский коридор
Пашинян согласен на Зангезурский коридор обновлено 12:30
12:30 3507
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить обновлено 11:21
11:21 3782
С сегодняшнего дня в Китай без визы
С сегодняшнего дня в Китай без визы
09:17 2996

ЭТО ВАЖНО

Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 12:12
12:12 2984
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
12:00 1359
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
11:34 1206
Пятьсот метров до рая в Мерсине...
Пятьсот метров до рая в Мерсине... непутевые заметки
11:25 1744
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы; все еще актуально
15 июля 2025, 20:33 9469
Новые приключения азербайджанцев в России
Новые приключения азербайджанцев в России
11:09 2581
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога
00:02 11986
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема; все еще актуально
15 июля 2025, 19:38 5996
Пашинян согласен на Зангезурский коридор
Пашинян согласен на Зангезурский коридор обновлено 12:30
12:30 3507
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить обновлено 11:21
11:21 3782
С сегодняшнего дня в Китай без визы
С сегодняшнего дня в Китай без визы
09:17 2996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться